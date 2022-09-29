Експерти відзначили новий виток шантажу від росії

20:26 29 вересня Київ, Україна

20 вересня світ знову струсили заяви з кремля. З одного боку, ЗМІ почали поширювати інформацію про можливу мобілізацію в росії, з іншого - колаборанти на тимчасово окупованих територіях заговорили про проведення референдумів. Незважаючи на грізні, на перший погляд заяви, вони говорять про катастрофу для окупантів.

Одночасно з появою повідомлень про мобілізацію заговорили кремлівські пропагандисти, кадиров та медведєв. Всі вони говорили про це, як про факт, що відбувся. Однією з причин послужила інформація про прийняття держдумою рф одночасно в трьох читаннях доповнення до кримінального кодексу щодо військовозобов'язаних. Вони збільшили тюремні терміни до 10-15 років, за дезертирство, невиконання наказу, відмову від участі у бойових діях, неявку до військкомату, ухилення від військової служби тощо.

Та швидкість, з якою ухвалили поправки до закону, дала підстави медійним персонажам агресора вважати, що у росії “відзавтра” розпочнеться мобілізація. Заради справедливості, слід зазначити, що прихована мобілізація проводиться вже давно. Проте результатів це не дало. Водночас постає питання – де брати кошти на умовну, “мільйонну армію”? Воїнів треба одягнути, взути, озброїти, навчити бути воїнами, зрештою. Росія має великі проблеми з обмундируванням навіть для контрактників, багато з яких все частіше залишаються без бронежилетів. Крім мобілізації, відверто комічними виглядають повідомлення гауляйтерів на тимчасово окупованих територіях України про проведення "референдуму з волевиявлення народу приєднатися до росії".

Усі вони заявили, що мають намір провести свої шабаші з 23 по 27 вересня. Безумовно, таке рішення їм продиктували із кремля. "Приєднання до росії", нібито означатиме, що "війна йде на території рф". А це ще один привід для оголошення мобілізації та застосування ядерної зброї. Про ядерну війну пропаганда знову заговорила за кілька днів до 20 вересня. Одна з головних “рупорів кремля” м.симоньян, заявила “я бачу лише два виходи із ситуації – або ми переможемо, або у світі розпочнеться ядерна війна. Третього не дано". Типовий прийом маніпуляційної провокації – "вибір без вибору". До речі, у такий же спосіб пропаганда готувала ґрунт для мобілізації - "або ми переможемо, або росії кінець".

Хоча в цьому випадку, ймовірно, пропагандисти не далеко втекли від істини. Як би там не було, все це явно говорить про великі проблеми у кремлі та на полі бою для агресора. Якщо мова зайшла про мобілізацію, яка означає повний провал “спецоперації” і, по суті, визнання у брехні, якою “годували” росіян протягом 7 місяців війни, то ні в'язні, ні добробати, ні прихована мобілізація не змогли допомогти російській армії. І оголошення якнайшвидшого проведення “референдумів” також каже, що агресор намагається хоч якимось чином утримати захоплені території, призупинити темп постачання озброєння в Україну та наступу ЗСУ.