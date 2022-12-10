Експерти відзначають підготовку до нової хвилі жорстоких репресій у РФ

19:04 10 грудня Київ, Україна

Як повідомляють українські аналітики, у Росії для контролю виконання волі влади використовують методи залякування, насильства, вбивства. «Тому, не дивно, що лише через 25 років після введення в РФ мораторію на смертну кару, Росія готується його скасувати», - пишуть вони.



Вся справа в тому, вважають політологи, що диктатура, автократія, тоталітарний лад руйнуються внутрішніми силами, які не бажають миритися з ситуацією.

Людині потрібна свобода вибору. Більшість населення завжди вдається підкорити політиці держави. У демократичних країнах свобода вибору зберігається, тоді як у тоталітарних державах існує лише ілюзія вибору або він відсутній зовсім. Ті елементи суспільства, хто підпорядковується системі – ізолюються.



Їх називають "ворогами народу", хоча насправді вони є ворогами системи. Небезпека таких людей для тоталітаризму полягає в їхній здатності впливати

населення, що призведе до руйнування системи.

«Якщо до 24 лютого, ізоляція окремих ворогів системи працювала, то тепер Кремль побоюється навіть ув'язнених політичних опонентів і, ймовірно, Путін поверне смертну кару до РФ, щоб позбавитися їх назавжди», - вважають політологи.



Для виявлення та знищення “ворогів народу”, у тому числі недоречних влади спецслужбистів та членів Компартії, під час Другої світової війни було створено контррозвідувальний підрозділ Смерш – смерть шпигунам – головне управління якого підпорядковувалося напряму Сталіну.



«Останнім часом пропагандисти закликають відтворити Смерш, відродити страту та почати знищувати всіх – політичних опонентів чинної влади, журналістів незалежних ЗМІ, людей, які не хочуть воювати.



Варто зазначити, що низка вбивств, в яких західні фахівці звинувачують російські спецслужби. Йдеться про смерть Олександра Литвиненка та Зелімхана Хангошвілі, отруєння Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзи, родини Скрипалів.



Але тепер пропагандисти, а значить і Путін, хочуть розширити практику покарання шляхом вбивств на замовлення і поставити її на потік. Репресіям зазнатимуть військові в російській армії. Про це відкрито говорять пропагандисти, закликаючи скасувати мораторій на страту в районі бойових дій», - пишуть політологи.



Путін підписав указ, згідно з яким добровільно здався в полон загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років, а за мародерство — до 15 років. «Однак невдовзі смертна кара може стати законним методом розправи в РФ, адже про це писали дослідники задовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Як швидко смертельні розправи стануть буденністю по всій території Росії, залежить лише від ступеня терпимості до цього росіян». - Вважають аналітики.