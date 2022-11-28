Експерти пояснили для чого російська пропаганда використовує "мову ненависті"

21:03 28 листопада Київ, Україна

Російські пропагандисти активно використовують "мову ненависті", викликаючи масу невдоволення у країнах.

Експерти вважають, що його використовують навмисне для того, щоб викликати сильні емоції.



Російські політичні діячі, а за нами і ретранслятори їхніх думок – пропагандисти, не стискують себе у висловах – Путін, Лавров, Пєсков, Захаров.



Тим не менш, до 2014 року російська пропаганда практично не дозволяла собі різких висловлювань на мові ненависті і намагалася виглядати інтелігентно, щоб народ бачив у них авторитетних, освічених людей.. Все змінилося після початку війни в Україні. А з початком повномасштабного вторгнення “мова ненависті” стала присутньою мало не в кожній репліці пропагандистів.

Улюбленим прийомом голів, що говорять, є приниження і перехід на особистості. Найбільше “бруду” виливається на українців – тут і “фашисти”, і “наркомани”, і “зрадники”, та інші нецензурні вислови.

У той же час, використовуючи нецензурну лексику, просте мовлення без складних термінів сповнене ненависті та образ, пропагандисти мають на меті викликати такі ж емоції, “завести” глядача.



Філолог, професор кафедри російської мови в Естонії Роман Лібов підкреслює, що в такому стані людьми простіше маніпулювати і вселяти їм необхідну інформацію: “Це відбувається на рівні слів, на рівні лексики. Але особливо це відбувається на рівні інтонації, міміки, жестикуляції. Дуже чітко розставляються ідеологічні акценти на словах. Вони виділяються підвищенням, зниженням голосу, розтягуються паузи. Все дуже професійно та жахливо”.



У той же час, за межами Росії пропагандистські передачі також викликають сильні емоції, проте “мова ненависті” відбивається у протилежний бік.



Очевидно, що без такого прийому вони більше не в змозі справлятися з контролем людей. Населення РФ, особливо після оголошеної мобілізації, починає виходити з-під контролю, у зв'язку з чим пропагандисти посилюють риторику, виставляючи себе повними ідіотам, але змушуючи населення залишатися під їхнім впливом.