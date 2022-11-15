Експерти спостерігають нестачу в російському бюджеті

21:10 14 листопада Київ, Україна

«Заяви про те, що Росія спонтує війну за рахунок свого надприбутку з нафтогазових доходів – не вірні. Економіка РФ відчуває дефіцит у бюджеті і вже спостерігаються процеси, що передують дефолту 1998 року», - заявляють аналітики.

На початку листопада Міністерство фінансів Росії оголосило про продаж облігацій федеральної позики (ОФЗ) у сумі 167 млрд рублів. Причиною цього стала неможливість позики на міжнародній арені, оскільки таке рішення є частиною західних санкцій. . Очевидно, що продаж нафти і газу, незважаючи на завищену ціну, не приносить того прибутку, який би окупував війну.

Варто прояснити, що ОФЗ є нічим іншим, як кредитом. Будь-яка держава може випустити облігації, продати їх на ринку цінних паперів і одразу отримати необхідну суму. Великими покупцями є банки. Власники ОФЗ регулярно отримують відсоток за те, що купили цінні папери, а після закінчення певного терміну країна має викупити облігації, виплативши всю суму вкладникам. Причиною дефолту 1998 року у Росії стало те, що держава відмовилася виплачувати гроші за ОФЗ.

Очевидно, що за 24 роки агресор напрацював схему заробітку з продажу вуглеводнів і знову справно виплачував зовнішній борг. Проте західні санкції, заморожені резерви на Заході, занепад доходів із продажу нафти і газу, як і їхня ціна, поступово повертають Росію до списку ненадійних платників.

Тим часом, Мінфін завжди планує майбутню позику, згідно з встановленим планом. На четвертий квартал 2022 року планувався продаж облігацій на 150 млрд. рублів. Проте крім випуску ОФЗ у сумі 167 млрд рублів 3 листопада, у жовтні цінних паперів було випущено на 177,5 млрд рублів. Тобто Мінфін РФ вимушено займав на 194,5 млрд рублів більше, ніж планував.

Більше того, щоб російські ОФЗ хоч хтось купував на внутрішньому ринку, країна суттєво знизила ціну облігацій і підвищила відсоток, що виплачується за ними. . Такою новиною були шоковані навіть російські економісти, які здебільшого намагалися реагувати стримано на рішення Мінфіну у 2022 році. Тобто або РФ розуміє реальні витрати на війну, які кратно перевищують плановані, або займає гроші, щоб погасити попередній борг. Знову ж таки, погашення попередніх позик також планується заздалегідь і вноситься до витрат бюджету, що, безумовно, було зроблено в 2021 році, але, вочевидь, війна “з'їдає” так багато, що в Росії просто не можуть щось спланувати.