04:55 03 грудня Київ, Україна

Восени, 4-го жовтня, в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Вони виявилися досить спірними, адже народ в країні розділився на два табори. Сили опозиції захопили будівлю парламенту, а так само інші адміністративні будівлі в Бішкеку. Це спричинило битву за владу. Зрештою, результати виборів були анульовані.

У Кремлі ситуацію в Киргизстані назвали "хаотичною" і висловили занепокоєння з приводу того, що відбувається. До того ж постаралися допомогти союзній країні стабілізувати ситуацію, однак всі їхні спроби були марні.