Експерт: Росія зберігає вплив в Киргизстані

Восени, 4-го жовтня, в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Вони виявилися досить спірними, адже народ в країні розділився на два табори. Сили опозиції захопили будівлю парламенту, а так само інші адміністративні будівлі в Бішкеку. Це спричинило битву за владу. Зрештою, результати виборів були анульовані.
У Кремлі ситуацію в Киргизстані назвали "хаотичною" і висловили занепокоєння з приводу того, що відбувається. До того ж постаралися допомогти союзній країні стабілізувати ситуацію, однак всі їхні спроби були марні.
7-го жовтня між директором ФСБ, Олександром Бортниковим і секретарем ради безпеки Киргизстану Омурбеком Суваналієвим відбулася телефонна розмова. Вони проговорили низку питань про взаємну підтримку, боротьбу з тероризмом і екстремізмом. Бортников побажав швидкої стабілізації ситуації в країні і сказав, що Киргизстан може розраховувати на Росію в будь-яких питаннях, в тому числі і фінансових. Однак після розмови Суваналієв був знятий з посади на наступний день. Про це повідомляє ДКНБ Киргизької республіки. Після цього у відставку подав президент Сооронбай Жеенбеков, який дуже тісно співпрацював з Путіним. Такий поворот подій ще більше спантеличив Кремль.
Ніхто не очікував такого повороту, адже вибори були парламентськими, і президент повинен був залишатися на посаді, оскільки зміни його кандидатури народ особливо не потребував. Сергій Лавров організував телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Киргизстану - Русланом Казакбаевим і висловив стурбованість з приводу ситуації, що склалася в країні. Він так само підкреслив - "Росія готова співпрацювати з легітимними органами влади", тим самим кажучи - "Путіну абсолютно плювати, хто буде у вас президентом, ми чекаємо зворотного зв'язку". У Кремлі настільки сильно були стурбовані ситуацією в Білорусі, що не могли уявити, як в середньоазіатській країні може піти щось не так.
У Киргизстані розміщена російська військова база, і серед всіх країн центральної Азії там найбільша кількість російськомовного населення. Це і заспокоювало президента РФ. Однак варто зазначити, що Киргизстан так само є стратегічним партнером Китаю, і Пекін став найбільшим його кредитором.
Політичний аналітик Аркадій Дубнов, експерт з питань Центральної Азії підкреслив, що вплив Росії в Киргизстані залишається дуже великим, як і підтримка. Однак Кремль все ж призупинив фінансові потоки в країну на час протестів і зміни влади, про це повідомляє "РБК".
Політичний аналітик Аркадій Дубнов, експерт з питань Центральної Азії підкреслив, що вплив Росії в Киргизстані залишається дуже великим, як і підтримка. Однак Кремль все ж призупинив фінансові потоки в країну на час протестів і зміни влади, про це повідомляє "РБК".
По всій видимості, Путін отримав черговий ніж в спину. Ще одна країна з ближнього зарубіжжя намагається вийти з-під контролю Росії. Залишається зрозуміти, хто за всім цим стоїть. Зараз зрозуміло одне - нове покоління в Киргизстані не страждає ностальгією за радянським союзом. Вони розуміють, що ними повинен керувати їхній президент, налаштований на розвиток країни, а не сторонній правитель, головною метою якого є вселити всім свою ідею правління і миру.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі