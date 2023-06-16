Економіка росії зможе адаптуватися до санкцій

Багато хто сперечається – чи діють санкції Заходу на росію тією мірою, яка змусила б агресора припинити війну? Очевидно, що обмеження безпрецедентні і продовжують руйнувати російську економіку, поступово уповільнюючи її інерцію, проте вони не в змозі знищити економіку росії, як і будь-якої іншої країни.
Міжнародні економічні санкції – це інструмент, який існує, щоб карати держави за злочини. Росія, як без п'яти хвилин, країна-спонсор тероризму, безумовно, виправдовує ту кількість санкцій, які були проти неї введені. У той самий час періодично можна почути, як агресор знайшов спосіб обійти то одні, то інші обмеження.
Справді, деякі країни, особливо зі складу колишнього СРСР, допомагають закуповувати та перепродувати підсанкційні товари. Таким чином агресор отримує необхідні деталі для ракет, безпілотників, цивільної авіації та іншого. Але тут йдеться скоріше про отримання деталей для військової промисловості, але не про підтримку економіки в цілому.
Міжнародні економічні санкції – це інструмент, який існує, щоб карати держави за злочини. Росія, як без п'яти хвилин, країна-спонсор тероризму, безумовно, виправдовує ту кількість санкцій, які були проти неї введені. У той самий час періодично можна почути, як агресор знайшов спосіб обійти то одні, то інші обмеження.
Справді, деякі країни, особливо зі складу колишнього СРСР, допомагають закуповувати та перепродувати підсанкційні товари. Таким чином агресор отримує необхідні деталі для ракет, безпілотників, цивільної авіації та іншого. Але тут йдеться скоріше про отримання деталей для військової промисловості, але не про підтримку економіки в цілому.
Ні для кого не секрет, що основною статтею експорту рф є продаж вуглеводнів. На жаль, за весь 2022 рік окупанти заробили 345 млрд доларів на їхньому продажу, що є чи не найбільшим прибутком за весь пострадянський час. Звичайно, наприкінці року і дотепер, коли запрацювало ембарго, а ціни на енергоносії повернулися до довоєнного та доковідного рівня, коли була введена стеля цін на нафту, цей прибуток нівелювався. Тільки за перші два місяці 2023 року агресор втратив 40% доходів від експорту вуглеводнів у порівнянні з минулим роком, тим самим подолавши межу дефіциту, закладену кремлем на весь наступний рік.
Крім того, агресор має у своєму розпорядженні Фонд національного надбання, який протягом усього правління путіна накопичувався і в якийсь момент мав на рахунку два річні бюджети країни. У перші кілька днів повномасштабного вторгнення частину Фонду, а саме понад 300 млрд доларів, що зберігалися в банках Заходу, заарештували. Тим не менш, росія досі має десятки мільярдів доларів у Фонді, однак і витрачати запаси агресор почав значно більше і швидше, в тому числі через падіння доходів від вуглеводнів. Деякі експерти вважають, що до кінця 2023 - початку 2024 запаси Фонду повинні вичерпатися, після чого, у агресора не залишиться "кубишок", щоб латати бюджетні дірки.
Але найголовніше те, що санкції, хоч і є інструментом, який може призвести до стагнації державних економік, не може повністю зруйнувати економіку країни. Наприклад, після введення проти Ірану економічних обмежень у 1984 році до 1986 року країна показувала відносну стабільність, а з 1986 по 1993-й був серйозний спад. В результаті ВВП країни впав з 209 млрд доларів, до 63 млрд доларів за 7 років. Однак після 93-го країна адаптувалася до санкцій і в 96-му році ВВП Ірану збільшився до 120 млрд доларів. Тоді США ввели новий пакет санкцій, який знову спричинив стагнацію. Через 4 роки Тегеран знову адаптувався до обмежень і показав зростання економіки. Так відбувалося постійно з 1986 року. Востаннє, у 2018 році, коли Трамп в односторонньому порядку вийшов з ядерної угоди та наклав на Іран новий пакет санкцій, економіка країни знову впала більш ніж у 2 рази. Однак із 2022 року знову почала показувати зростання.
Тобто будь-яка капіталістична економіка з часом пристосовується до санкцій і знаходить шляхи їхнього обходу, відновлюючи втрачене і навіть перевершуючи досанкційні результати. Тому, коли росія зможе пристосуватися до введених проти неї санкцій, це питання часу. Насправді зараз агресор знаходиться ще, скажімо так, на першому етапі, коли інерція і запаси економіки тільки починають виснажуватися – тобто, «показує відносну стабільність». І навіть зараз населення та керівництво росії вже починають відчувати наслідки світової ізоляції. Незабаром можна буде спостерігати спад, який, у кращому разі, триватиме до 10 років. Однак важливим залишається відстеження шляхів обходу обмежень. Не можна просто запровадити санкції та спостерігати за тим, як ситуація розвиватиметься. Необхідно проводити роботу над відстеженням дії цих обмежень, щоб вони працювали на повну силу. Тільки так вдасться завдати агресору максимальної шкоди і унеможливити подальшу оплату війни.
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