Економіка росії зможе адаптуватися до санкцій

22:17 30 травня Київ, Україна

Багато хто сперечається – чи діють санкції Заходу на росію тією мірою, яка змусила б агресора припинити війну? Очевидно, що обмеження безпрецедентні і продовжують руйнувати російську економіку, поступово уповільнюючи її інерцію, проте вони не в змозі знищити економіку росії, як і будь-якої іншої країни.



Міжнародні економічні санкції – це інструмент, який існує, щоб карати держави за злочини. Росія, як без п'яти хвилин, країна-спонсор тероризму, безумовно, виправдовує ту кількість санкцій, які були проти неї введені. У той самий час періодично можна почути, як агресор знайшов спосіб обійти то одні, то інші обмеження.

Справді, деякі країни, особливо зі складу колишнього СРСР, допомагають закуповувати та перепродувати підсанкційні товари. Таким чином агресор отримує необхідні деталі для ракет, безпілотників, цивільної авіації та іншого. Але тут йдеться скоріше про отримання деталей для військової промисловості, але не про підтримку економіки в цілому.



Ні для кого не секрет, що основною статтею експорту рф є продаж вуглеводнів. На жаль, за весь 2022 рік окупанти заробили 345 млрд доларів на їхньому продажу, що є чи не найбільшим прибутком за весь пострадянський час. Звичайно, наприкінці року і дотепер, коли запрацювало ембарго, а ціни на енергоносії повернулися до довоєнного та доковідного рівня, коли була введена стеля цін на нафту, цей прибуток нівелювався. Тільки за перші два місяці 2023 року агресор втратив 40% доходів від експорту вуглеводнів у порівнянні з минулим роком, тим самим подолавши межу дефіциту, закладену кремлем на весь наступний рік.



Крім того, агресор має у своєму розпорядженні Фонд національного надбання, який протягом усього правління путіна накопичувався і в якийсь момент мав на рахунку два річні бюджети країни. У перші кілька днів повномасштабного вторгнення частину Фонду, а саме понад 300 млрд доларів, що зберігалися в банках Заходу, заарештували. Тим не менш, росія досі має десятки мільярдів доларів у Фонді, однак і витрачати запаси агресор почав значно більше і швидше, в тому числі через падіння доходів від вуглеводнів. Деякі експерти вважають, що до кінця 2023 - початку 2024 запаси Фонду повинні вичерпатися, після чого, у агресора не залишиться "кубишок", щоб латати бюджетні дірки. Ні для кого не секрет, що основною статтею експорту рф є продаж вуглеводнів. На жаль, за весь 2022 рік окупанти заробили 345 млрд доларів на їхньому продажу, що є чи не найбільшим прибутком за весь пострадянський час. Звичайно, наприкінці року і дотепер, коли запрацювало ембарго, а ціни на енергоносії повернулися до довоєнного та доковідного рівня, коли була введена стеля цін на нафту, цей прибуток нівелювався. Тільки за перші два місяці 2023 року агресор втратив 40% доходів від експорту вуглеводнів у порівнянні з минулим роком, тим самим подолавши межу дефіциту, закладену кремлем на весь наступний рік.Крім того, агресор має у своєму розпорядженні Фонд національного надбання, який протягом усього правління путіна накопичувався і в якийсь момент мав на рахунку два річні бюджети країни. У перші кілька днів повномасштабного вторгнення частину Фонду, а саме понад 300 млрд доларів, що зберігалися в банках Заходу, заарештували. Тим не менш, росія досі має десятки мільярдів доларів у Фонді, однак і витрачати запаси агресор почав значно більше і швидше, в тому числі через падіння доходів від вуглеводнів. Деякі експерти вважають, що до кінця 2023 - початку 2024 запаси Фонду повинні вичерпатися, після чого, у агресора не залишиться "кубишок", щоб латати бюджетні дірки.