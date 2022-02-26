Екологічна катастрофа на Камчатці: масово гинуть морські тварини

18:52 05 жовтень Київ, Україна

В кінці вересня серфери Халактирського пляжу заговорили про можливу екологічну ситуацію в Авачинській затоці Тихого океану. Вони помітили, що вода змінила колір. Також після катання у людей почали проявлятися симптоми отруєння: погіршення зору, першіння в горлі, свербіж і опіки на очах, нудота і температура. Пізніше очевидці стали повідомляти, що постраждала і фауна океану - на берег масово викидає мертвих морських тварин.



Первинний аналіз виявив у воді нафтопродукти і фенол.



Організація "Грінпіс" назвала це екологічною катастрофою.



Камчатка - один з найчистіших регіонів Росії, який славиться своєю незайманою природою і діючими вулканами.



"Ми почали помічати, що з водою щось не так, тому що після звичайного серфінгу відчуваєш себе добре, але на цей раз здавалося, що у нас горіли очі, ми навіть не могли нормально бачити", - розповів місцевий серфер Расул Гаджієв.



Інша серферка під ніком yola_la написала в Instagram: "Все дно - мертве. Восьминоги, риби, морські зірки та їжаки - всі мертві від мису Наличево до Авачинської бухти, а це більше як 40 км".



За її словами, серфери в цьому районі вперше почали скаржитися на погане самопочуття три тижні тому.



На вебсайті адміністрації Камчатки йдеться, що Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії проводить розслідування. Фахівці збирають зразки з пляжів і річок і використовують дрони для зйомки.



Сайт повідомляє, що в кінці вересня були повідомлення про те, що вода на пляжі Халактір змінила колір і мала особливий запах.





Адміністрація регіону також підтверджує, що на берег вимило мертвих восьминогів, тюленів та інших морських істот.



Губернатор Камчатки Володимир Солодов заявив, що в розслідуванні владі також допомагають волонтери.



"Ми не можемо стверджувати, що океан тут гине масово, але зараз нам дійсно важливо оцінити масштаби цього", - сказав він.