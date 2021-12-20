Джо Байден вже роздає посади віце-президентів

Джозеф Байден, який вітав протести і заворушення в США, що відбулися після смерті Джорджа Флойда, не просто впевнений в своїй перемозі. Він веде себе так, як ніби вже сидить в кріслі президента. Чи не є така поведінка результатом особливих домовленостей, політичних інтриг і нечесної гри?

Джозеф Байден, який добивається висунення кандидатом на пост президента від Демократичної партії, планує назвати ім'я кандидата на пост віце-президента вже на цьому тижні.

Сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс, екс-помічник президента з національної безпеки Сьюзан Райс і губернатор штату Мічиган Гретчен Уітмер розглядаються в якості найбільш ймовірних претендентів на висунення кандидатом на пост віце-президента США від Демократичної партії. Про це повідомила в понеділок телекомпанія СNN.

Цікаво, що озвучив цей намір канал, активно ллє воду на млин Байдена і випусковий в світло провокаційні матеріали проти Дональда Трампа.

Нагадаємо! Нещодавно Трамп звинуватив CNN в неохайності в подачі матеріалів.

Ім'я Харріс, зазначалося в репортажі, згадується серед провідних кандидатів на протязі останніх чотирьох місяців, оскільки вона "володіє харизмою, вміє вести дебати і стала б першою американкою афро-індійського походження, висунутої на такий пост". "Вибір Харріс був би найбільш логічним для Джозефа Байдена", - вважає телекомпанія.

Цікаво, що

Другий рядок у списку можливих претендентів займає Сьюзан Райс, яка займала в 2009-2013 роках пост постійного представника США при ООН, а з 2013 по 2017 рік - пост помічника президента Барака Обами з національної безпеки. "Чим більше Байден зміцнює свої передвиборні позиції, тим вищими стають її шанси", - зазначила СNN, вказавши при цьому, що "в центрі передвиборної кампанії Байдена - обіцянка відновити роль Америки в світі, а Райс якнайкраще відповідала б цьому завданню".

Сильними сторонами губернатора штату Мічиган Гретчен Уітмер, яка стоїть на третьому місці в переліку можливих претендентів, за оцінкою СNN є те, що вона "розділяє той прагматичних підхід до політичних проблем, який характерний для Байдена і, крім того, їй 48 років, вона являє нове покоління лідерів Демократичної партії ".

Серед можливих претендентів на висування СNN називає також сенатора від штату Іллінойс Теммі Дакуорт, що брала участь в бойових діях в Іраку в якості пілота вертольота і члена Палати представників Конгресу США Карен Басс, яку підтримує керівник комісії з перевірки кандидатів в штабі Байдена і колишній сенатор від штату Коннектикут Крістофер Додд.

Національний з'їзд Демократичної партії США, який повинен офіційно затвердити Байдена кандидатом на пост президента, пройде 17-20 серпня в дистанційному форматі в Мілуокі (штат Вісконсін). 59-е вибори президента США намічені на 3 листопада.