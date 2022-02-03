Палац Путіна існує: ФБК показав фотографії

21:50 29 січень Київ, Україна

Команда Олексія Навального минулого року зібрала матеріали про проєкт під назвою «Палац Путіна». Незважаючи на доказ, пропагандисти Кремля заперечували дійсність, вказуючи на комп'ютерну графіку, яку використала команда опозиціонера, щоб показати незавершене будівництво. Через рік ФБК (фонд боротьби з корупцією) показав реальні знімки зсередини приміщення, які практично точно збігаються з 3D моделюванням.

Перед тим як повернутися до Росії, головний політичний опонент Володимира Путіна Олексій Навальний разом зі своєю командою випустив розслідування про “найбільший хабар в історії, який був даний чиновнику”. Йшлося про об'єкт у Геленджику під назвою «Палац Путіна». Величезний особняк на земельній ділянці понад 8 тис. га, з безліччю окремих будівель, а також з власним винним заводом та виноградниками у сусідніх селах.

На той момент будівля була збудована, проте її можна було побачити лише зовні. Усередині не було оздоблення, проте завдяки одному з підрядників-забудовників, ФБК отримав детальний план будівель на території разом із меблями, які були замовлені для розміщення всередині. Ґрунтуючись на схемах та каталогах меблів, команда Навального змоделювала докладний інтер'єр головної будівлі, як вона має виглядати після закінчення будівництва.

Через деякий час після випуску фільму про «Палац Путіна», Олексія Навального засудили та посадили у в'язницю. Проте його команда продовжила випускати розслідування та через рік отримала до рук близько 500 реальних фотографій інтер'єру будівлі. Як виявилося, реальні знімки та 3D модель співпали з вражаючою точністю. Всі кімнати були оздоблені так само як і у фільмі про «Палац Путіна».

Крім того, команда Навального показала документи, згідно з якими будівля досі будується спеціально для президента Російської Федерації. Будівництво так само фінансують нафтові держкомпанії, а, нібито власник Аркадій Ротенберг, який заявив, що палац належить йому, нічого, крім особистих слів у докази не навів.

Очевидно, що Путін не боїться державних органів контролю у Росії. Усі вони перебувають під його владою.

Більшість росіян не вірять кремлівським пропагандистам, які невміло спробували виправдати Путіна та переконати населення в тому, що палац належить не йому.