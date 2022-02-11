Дороги Зеленського: «Велике будівництво» в інфографіці

17:51 21 вересень Київ, Україна

Україна витратить в цьому році на дороги близько 129 300 000 000 грн ($ 4,6 млрд). На дорожнє будівництво збирали по всій країні: гроші йдуть з державного та місцевих бюджетів, на це залучають кредити під держгарантії, кошти від ЄБРР і Світового банку, а також - частина від виграних Нафтогазом у Газпрому $ 3 млрд.

Минуло більше пів року, як українські дороги заполонили білборди з написом «Велике будівництво - Програма президента».

Програма «Велике будівництво» почалась ще за часів прем'єрства Олексія Гончарука. План будівництва та реконструкції - амбітний: 6500 км доріг, 142 школи, 117 дитячих садків, 212 відділень екстреної медичної допомоги, 570 медичних амбулаторій, 122 спорткомплекси. Уряд Дениса Шмигаля продовжив курс. Ми проаналізуємо, що відбувається в найдорожчій частині будівництва - дорогах.

Зеленський пообіцяв за п'ять років президентства оновити 25000 км українських доріг (з близько 170 000 км всього в Україні). Тому «під каток» стартового 2020 року виділили рекордну за всю історію України суму: в цьому році в Україні планують оновити 4200 км доріг державного значення. А з урахуванням доріг місцевого значення - 6300 км. Правда, це лише 4,1% від усіх доріг, які потребують відновлення в Україні, адже таких - 153000 км або 90% від усіх доріг.

«31,5 млрд грн - з Дорожнього фонду (на дороги державного значення. - ред.), 19,3 млрд грн - під державні гарантії, 35 млрд грн - завдяки додатковому бюджетному фінансуванню», - пояснив, звідки брати гроші глава Укравтодору в колонці ЕП на початку липня.

Ще 4,4 млрд грн служба розраховує залучити від міжнародних фінансових організацій - в результаті всього 90,2 млрд грн.

7,9 млрд державних грошей піде на експлуатаційне утримання доріг, 5,6 млрд - боргові зобов'язання України, 3,2 млрд Мінінфраструктури направить на забезпечення безпеки руху. А ще 22,2 млрд грн коштів Дорожнього фонду підуть на розвиток регіонів, уточнили цифри в Мінфіні. Всього там нарахували 129,3 млрд грн - а це 6,7% від усіх витрат держави в цьому році.

Велике будівництво президента Зеленського стало чи не головною піар фішкою напередодні місцевих виборів. Але також треба визнати, що влада довела здатність - знаходити значні кошти і справді багато будувати. Крім цього, велике будівництво довело трюїзм - неможливо зробити ремонт швидко, якісно і недорого. Можна досягти максимум двох показників, Україні поки вдалося досягти тільки швидкості.

Але влада відчула смак великого, швидкого та дорогого будівництва: в проєкт бюджету 2021 Кабмін заклав, що на будівництво і обслуговування доріг направлять 150 млрд грн, з яких майже половина (70 млрд грн) - фінансування під держгарантії.