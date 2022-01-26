Дороги України міжнародного значення. Вартість. Хід робіт

16:21 10 вересень Київ, Україна

Уряд виділив рекордні 100 млрд грн на будівництво та ремонт доріг України, в планах охопити 4 тисячі кілометрів доріг.

Які траси міжнародного значення зараз ремонтують і скільки коштують роботи:

Ще з 2017 року йде ремонт траси Київ - Одеса, яка є частиною міжнародного транспортного коридору Е95. Ремонту потребує більше ніж 125 кілометрів дороги, а вартість робіт становить близько 2,3 млрд грн.





Капітально ремонтують дорогу Київ - Чоп, яка проходить через Київську, Рівненську, Житомирську, Львівську та Закарпатську області. Будуть побудовані транспортні розв'язки, на деяких ділянках зроблять додаткові смуги руху. Вартість ремонту становить 326,3 млн грн.

У березні цього року почався ремонт траси Київ - Чернігів - Нові Яриловичі. Це частина пан'європейського транспортного коридору, який проходить від Фінляндії до Туреччини. Загальна протяжність траси по території України - 223 кілометри, з них 136,9 кілометра ремонтуватимуть (в цьому році роботи проведуть тільки на 80 кілометрах). Планується капітальний ремонт дороги, на деяких ділянках буде середній ремонт. Загальна вартість робіт складе більше ніж 15 млрд грн.



Триває ремонт траси Київ - Харків - Довжанський, торік почалися підготовчі роботи, у 2020-му - основні. Всього планують відремонтувати майже 321 кілометр дороги, це буде коштувати 3,4 млрд грн. В рамках проєкту на деяких ділянках побудують і капітально відремонтують мости та транспортні розв'язки.



Капітальний ремонт траси Львів - Шегині обійдеться у 161,4 млн грн, поточний середній ремонт дороги Берегове - Виноградів - Велика Копаня - у 995 млн грн, Велика Добронь - Мукачеве - Берегове - КПП «Лужанка» - в 573,8 млн грн.