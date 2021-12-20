Дмитро Золотухін: Тактика Путіна – торгівля страхом смерті

Засновник Інституту постінформаційного суспільства, експерт з інформаційних війн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив свою думку щодо підготовки Росії до збройного вторгнення в Україну, можливості введення російських військ та надання Західними країнами допомоги.

Насамперед необхідно нагадати, що незважаючи на «формальну присутність України на сторінках Будапештського меморандуму та перспективи ядерного статусу України», у 2014 році Україні дали зрозуміти, що «Будапештський меморандум — просто папірець, який не гарантує безпеки України». І якщо документ не відображає реальність, то який сенс перебування у ньому України як суб'єкта міжнародної діяльності?

Більше того, на думку Володимира Горбуліна щодо питань формальної присутності України на сторінках Будапештського меморандуму та перспективи ядерного статусу України, Україна не має технічних, фінансових та низки інших можливостей, щоб виробляти ядерну зброю, утримувати її та забезпечувати безпеку. Це, на думку багатьох експертів, є позитивним аспектом.

Крім того, через наявну у світі негласну «адекватність» у поведінці міжнародних партнерів, небажання ставати в один ряд з Іраном, Північною Кореєю чи Росією підвищує цінність України та лояльне ставлення до нашої держави Західних країн.

Щодо поширених в Інтернеті схем російських ударів по українській території, а також планування Росією масштабного вторгнення в Україну, на думку Дмитра Золотухіна, Путіну може завадити адекватна відповідь з боку Байдена, Блінкена та інших представників Західних держав, для яких важливим є не сам факт вторгнення (або невторгнення) Росії в Україну, а наступні дії.

І якщо після початку вторгнення позиція Вашингтона, Берліна, Парижа, Брюсселя та Лондона буде такою самою, як і в березні 2014 року, то Путін обов'язково застосує силу, бо відчує, що жодних наслідків для нього не буде, як не було у 2014 році.

Адже Путін неодноразово наголошував, що виріс у неспокійному середовищі в Ленінграді і на все життя навчився головного принципу гопника: якщо жертва виявляє слабкість, тисни до кінця. Тому все залежить від того, чи захочуть Байден та Блінкен стати жертвами Путіна.

На думку експерта Золотухіна, вторгнення швидше за все не буде, але може бути спровокований вибух в українському суспільстві (наприклад, будуть розроблені та внесені до парламенту якісь законопроєкти), який у разі досягнення критичної позначки стане для Путіна приводом для введення в Україну миротворчого контингенту для захисту російськомовного населення». Таким чином, найголовніша загроза – ми самі, а Путін просто може цим скористатися.

«Путін давно розповів про те, що росіяни потраплять до раю як мученики ядерної війни, а населення країн-противників просто здохне». Подібна тактика, характерна для гопників, свідчить про те, що Путін став майстром торгівлі страхом смерті.

«Потрапити до раю мучеником» — концепція терористичного угруповання ІДІЛ, забороненого в Росії. Саме тому, що Кремль є терористичним угрупуванням, залякування ядерною загрозою для них є цілком природним станом.

Щодо призупинення сертифікації Німеччиною «Північного потоку-2», Дмитро Золотухін вважає, що Німеччині необхідно нарешті чітко артикулювати свою позицію: гроші чи цінності (якщо вони обирають російський газ, то гріш ціна будь-яким картинним розмовам про «європейські цінності» або «боротьбу з корупцією»)», не кажучи вже про німецьку позицію щодо мігрантів…). Дмитро наголошує, що запуск «Північного потоку-2» має виключно політично-символічну мету.

В інтерв'ю було обговорено й питання «зливу» України, а саме – поширення в інформаційному просторі по обидва боки Атлантичного океану (можливо за російські гроші) наративу: «Захід не воюватиме з Путіним! Давайте віддамо йому те, що він хоче, і тоді він може і не нападе!». Золотухін підкреслив, що у разі «зливу» України Крим чекає екологічна катастрофа, що вплине на весь Чорноморський регіон.

Росія влаштовує інформаційні атаки на Україну, на ЄС, США, НАТО, замовляє експертні дослідження та висновки про те, що Україна для Європи — «п'яте колесо» та «валіза без ручки». І єдине, що має робити українська влада на чолі з президентом України – зберегти країну, а не розпорошуватися на «війну з олігархами» та «огризання з опозицією», чого й домагається Путін та афілійовані з ним особи.

І не варто забувати прописну істину – хочеш миру – готуйся до війни!