Для виведення грального бізнесу з тіні, необхідні зміни в податковому законодавстві

В ході круглого столу експерти обговорили, які зміни потрібні для запуску грального бізнесу.
"Без змін в податкове законодавство процес легалізації грального бізнесу не буде завершено. Без нього неможливо вивести з тіні операторів азартних ігор ", - сказав Михайло Коваль - Всеукраїнський союз розвитку букмекерства.
Він нагадав, що бізнесу потрібна ліберальна і чітка система оподаткування.
"Весь цивілізований світ або відмовився від податку на виграш або ж встановив якусь межу ... Ухвалення законопроекту 2713-д вкрай важливо", - додав експерт.
За його словами в парламенті була проведена робота по внесенню змін до податкового законодавства.
Законопроект 2713-д передбачає зменшення податків і виключення податку з гравця.
За словами Юрія Гаврилечко - економічного експерта, кандидата наук з державного управління, ліберальне податкове законодавство є важливим фактором для залучення інвестицій.
Антон Кучухідзе - політолог-міжнародник зазначив, що необхідно максимально швидко затвердити зміни до податкового законодавства і розблокувати створення держрегулятора.
"Будь-який інвестор і гравець вважає податки", - зазначив він.
Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес
"Без змін в податкове законодавство процес легалізації грального бізнесу не буде завершено. Без нього неможливо вивести з тіні операторів азартних ігор ", - сказав Михайло Коваль - Всеукраїнський союз розвитку букмекерства.
Він нагадав, що бізнесу потрібна ліберальна і чітка система оподаткування.
"Весь цивілізований світ або відмовився від податку на виграш або ж встановив якусь межу ... Ухвалення законопроекту 2713-д вкрай важливо", - додав експерт.
За його словами в парламенті була проведена робота по внесенню змін до податкового законодавства.
Законопроект 2713-д передбачає зменшення податків і виключення податку з гравця.
За словами Юрія Гаврилечко - економічного експерта, кандидата наук з державного управління, ліберальне податкове законодавство є важливим фактором для залучення інвестицій.
Антон Кучухідзе - політолог-міжнародник зазначив, що необхідно максимально швидко затвердити зміни до податкового законодавства і розблокувати створення держрегулятора.
"Будь-який інвестор і гравець вважає податки", - зазначив він.
Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес
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