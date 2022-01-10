Для виведення грального бізнесу з тіні, необхідні зміни в податковому законодавстві

13:34 28 серпень Київ, Україна

В ході круглого столу експерти обговорили, які зміни потрібні для запуску грального бізнесу.



"Без змін в податкове законодавство процес легалізації грального бізнесу не буде завершено. Без нього неможливо вивести з тіні операторів азартних ігор ", - сказав Михайло Коваль - Всеукраїнський союз розвитку букмекерства.



Він нагадав, що бізнесу потрібна ліберальна і чітка система оподаткування.



"Весь цивілізований світ або відмовився від податку на виграш або ж встановив якусь межу ... Ухвалення законопроекту 2713-д вкрай важливо", - додав експерт.



За його словами в парламенті була проведена робота по внесенню змін до податкового законодавства.



Законопроект 2713-д передбачає зменшення податків і виключення податку з гравця.



За словами Юрія Гаврилечко - економічного експерта, кандидата наук з державного управління, ліберальне податкове законодавство є важливим фактором для залучення інвестицій.



Антон Кучухідзе - політолог-міжнародник зазначив, що необхідно максимально швидко затвердити зміни до податкового законодавства і розблокувати створення держрегулятора.



"Будь-який інвестор і гравець вважає податки", - зазначив він.



Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес