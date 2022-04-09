Для чиновників Росії введуть додаткові санкції

20:38 13 листопада Київ, Україна

Франція і Німеччина мають намір ввести додаткові санкції у справі про замах на Олексія Навального. Вимоги про проведення розслідування так і не було задоволено.



У справі про отруєння Олексія Навального залишається загадкою, хто саме стоїть за цим злочином. Всі непрямі докази ведуть до Кремля. Мабуть, тому телефонна розмова між Макроном і Путіним була названа "діалогом глухих", повідомляє французький журнал Le Monde.

зроблено заяви . Вони неодноразово просили Москву провести офіційне розслідування у справі про замах на вбивство, але досі не отримали ніяких виразних пояснень про те, що сталося. Більш того, з боку Кремля не видно ніяких дій, щоб ситуація хоч якось прояснилася. На їхню думку, з цього випливає висновок, цитата: "Отруєння пана Навального неможливо певно пояснити нічим іншим, крім як причетністю і відповідальністю Росії" .



Як відомо, замах на Навального стався в Росії. Однак отрута "Новачок" була виявлена в Німеччині. Таким чином, в російському МЗС висунули версію про те, що політик був отруєний вже в Німеччині, а що Навальний був отруєний. За заявою головного лікаря омської лікарні, через перепад тиску в літаку у госпіталізованого сталося порушення обміну речовин, що і призвело до погіршення здоров'я. Таку заяву з боку Москви в Німеччині і Франції вважали, м'яко кажучи, комічною. У зв'язку з цим було порушено питання про повне припинення будівництва "Північного потоку-2". Главами зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини, Жан-Івом Ле Дріаном і Хайко Масою, було. Вони неодноразово просили Москву провести офіційне розслідування у справі про замах на вбивство, але досі не отримали ніяких виразних пояснень про те, що сталося. Більш того, з боку Кремля не видно ніяких дій, щоб ситуація хоч якось прояснилася. На їхню думку, з цього випливає висновок,пана Навального неможливо певно пояснити нічим іншим, крім як причетністю і відповідальністюЯк відомо, замах на Навального стався в Росії. Однак отрутабула виявлена в Німеччині. Таким чином, в російському МЗС висунули версію про те,політик був отруєний вже в Німеччині, а Кремль повністю відкидає той факт,Навальний був отруєний. За заявою головного лікаря омської лікарні, через перепад тиску ву госпіталізованого сталося порушення обміну речовин, що і призвело до погіршення здоров'я. Таку заяву з боку Москви в Німеччині і Франції вважали, м'яко кажучи, комічною. У зв'язку з цим було порушено питання про повне припинення будівництвапотоку-2".

Пропозиція про проведення розслідування німцями або французами Росією також відкидається. За словами доцента департаменту міжнародного права Вищої школи економіки Гліба Богуша, для кримінального розслідування іноземними фахівцями підстав немає. Такий процес можливий в разі порушення прав людини або при військовому злочині. Однак отруєння Навального є політичним розглядом і, очевидно, скоєне громадянами Росії. Саме тому Кремль повинен дати дозвіл на проведення розслідування іноземними громадянами, чого, звичайно ж, не відбувається.