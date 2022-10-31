Навіщо путін вимагає переговорів?

15:14 28 жовтня Київ, Україна

У відкритих джерелах інформації публікуються дані про те, що путін звернувся до посередників для того, щоб вони домовилися про проведення переговорів із Зеленським.



Незважаючи на те, що цю новину багато хто сприймає як прояв слабкості путіна, насправді запит переговорів цілком розважливий.



На зустрічі 26 жовтня між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало було озвучено пропозицію провести переговори з українським лідером. За день до цього, Ембало зустрічався з президентом рф у москві, де, мабуть, і отримав роль посередника.



Позиції російської армії на полях битви в Україні залишаються незмінно плачевними, заявляє Міноборони країни. У вересні ЗСУ деокупували практично всю Харківську область.



У жовтні наступ українських захисників призупинився, проте не припинився, і тепер до звільнення готується Херсон. Водночас російська армія ніяк не може просунутися далі за околицю Бахмута, який намагається захопити впродовж кількох місяців.



Десятки ракетних ударів, у тому числі з використанням іранських дронів-камікадзе, щодня обрушуються на об'єкти інфраструктури України. Зворотною стороною цих військових злочинів є той факт, що військові запаси росії виснажуються.



Про це говорить переважне використання Shahed замість ракет. Відомо про нове замовлення в Ірану партії безпілотників. Однак, крім Тегерана, жодна інша країна не постачає росії товари військового призначення і, тим більше, стрілецьке або важке озброєння. У свою чергу рф зараз здатна лише лагодити стару або підбиту техніку, але не виробляти нову.



Мобілізаційну кампанію також можна вважати такою, що провалилася, - заявляють українські аналітики, які вивчають це питання. Для новобранців не вистачає спорядження, теплого одягу, у деяких випадках автоматів і патронів. Родичі мобілізованих змушені самостійно купувати для них спорядження, проте часто цього не відбувається, оскільки багато хто сподівається отримати виплати у разі смерті чоловіків або просто не має достатньо фінансів для придбання амуніції.



На міжнародній арені путін програє по-великому, вважають політичні оглядачі. Європа зуміла диверсифікувати газовий ринок та скоротити імпорт російського газу до 7% від загального обсягу, а ціну знизити більш ніж утричі із середини серпня. Ще менше країн залишилися вірними кремлю на полях голосування в ООН, а ПАРЄ визнала кремлівський режим терористичним. Китайський "друг" Сі Цзіньпінь відверто незадоволений війною, що триває, і "рекомендує" путіну скоріше її завершувати. Азіатський та африканський ринки, очікувано, не змогли зрівнятися із західним і російська економіка продовжила рецесію. Ядерний шантаж дав зворотний ефект і США провели навчання, демонструючи готовність відбити російську атаку, а потім знищити всю армію агресора.



«Приводів для переговорів у путіна достатньо, на всіх фронтах росія зазнає поразки. У той самий час необхідно розуміти, що переговори для бункерної істоти рівносильні поразці у війні. А це означає як мінімум політичну смерть. Крім того, мобілізація, ракетні удари, риторика пропагандистів про наступ російської армії, а також про Європу, що замерзає без газу, повинні остаточно розвіяти ілюзії, що путін має намір про щось серйозно домовлятися», - заявляють українські аналітики.



Ось як пояснюють питання необхідності переговорів з Україною політичні експерти.



«Однією з причин потрібних їм переговорів є завдання виграти хоч скільки-небудь часу. Зі зрозумілих причин це необхідно для доукомплектування мобілізованими дірок на фронтах. Організації повноцінної армії біля республіки білорусь для повторного наступу на Київ. Також щоб лінія фронту стабілізувалася, а окупанти встигли збудувати повноцінні оборонні споруди. Важливим чинником є питання енергетики України та настання холодів, на які путін з нетерпінням очікує. Хоча на ЗСУ віялові відключення електрики та зниження температури в українських будинках ніяк не вплинуть, у кремлі, ймовірно, як і раніше, розраховують на “холодні бунти” українців, які, нібито, мають змусити Київ піти на умови бункерної істоти», - пишуть вони.



Однак найбільш важливим аспектом у проханні переговорів є майбутні події в США. 8 листопада в Америці відбудуться вибори до Сенату. Чинна влада з мінімальною перевагою складається з демократів, які твердо підтримують Україну та заявляють про необхідність збільшення допомоги Києву, як військової, так і матеріальної.



Суперники демократів – республіканці мають високі шанси перемогти на майбутніх виборах. Незважаючи на те, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну вони також повністю виступали проти путінського режиму, останнім часом ця партія наполягає на тому, щоб Байден у терміновому порядку розпочав переговори з путіним.



Крім того, республіканці побоюються початку ядерної війни і виступають з позицією в стилі Ілона Маска – пожертвувати частиною українських територій задля підписання мирної угоди.



«Безумовно, в очах багатьох спостерігачів жест путіна з проханням Зеленського переговорів виглядає жалюгідним. Водночас бункерна істота недарма оголосила про свій “мирний намір” саме зараз, паралельно продовжуючи знищувати українську цивільну інфраструктуру. Вся ця вистава розрахована на єдиного глядача – республіканську партію США», - пояснюють політологи.