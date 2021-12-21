Директору Наукового Центру точного машинобудування змінили запобіжний захід

Олександру Селюкова, який займав посаду директора «Наукового центру точного машинобудування», підозрюваного якого НАБУ і САП в вчинення кримінально караних діянь, які спричинили заподіяння Службі зовнішньої розвідки України збитку в розмірі 2,2 млн грн.

Таке рішення 31 липня ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Тимур Хамзін.

Як відомо, суд визначив Селюкова заставу в розмірі 231 тисячі гривень. Втім, він не вніс гроші і тому детектив з прокурором подали клопотання про його арешт. Вивчивши документ, суддя відмовив у задоволенні. Разом з тим суд відправив директора держпідприємства під цілодобовий домашній арешт.

У зв'язку з наближенням дати закінчення домашнього арешту прокурор САП подав клопотання про продовження терміну запобіжного заходу. Вивчивши клопотання, суддя задовольнив його частково, пом'якшивши цілодобовий домашній арешт на нічний. Також на Селюкова поклали такі обов'язки: прибувати на кожну вимогу; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками і підозрюваними, а також здати на зберігання закордонного паспорта.

За версією слідства, Селюков як директор НЦТМ, використовуючи колишні знайомства, домовився із заступником глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Павлом Пашковським та заступником директора 2 департаменту СЗР про вчинення правопорушення.

За даними слідства, директор держпідприємства попросив чиновників СЗР, щоб останні, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили перемогу ДП «НЦТМ» при організації проведення закупівлі СЗР спеціальної техніки для одержання неправомірної вигоди. Такий технікою було визначено комплекс програмно-технічного управління геопросторовими даними, відомості про принцип дії якого складають державну таємницю.

На виконання плану Пашковський і інший чиновник СЗР залучили підлеглих їм працівників. Після цього, вони, грунтуючись на попередньо отриманих від Селюкова технічних умовах на ПТК «Веселка», затвердили вихідні вимоги на предмет закупівлі ПТК «Веселка».

У подальшому службові особи розвідки, незважаючи на відсутність своєчасно наданих ДП «НЦТМ» документів, кількох коригувань цінових пропозицій, застережень, провели оцінку пропозицій потенційних виконавців і запропонували прийняти пропозицію ДП «НЦТМ» як є найбільш економічно вигідним.