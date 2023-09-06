Дипломатичний “контрнаступ” України на Глобальному Півдні

Союзників у путіна не так багато, як він вважає. КНДР, білорусь, Сирія та, можливо, але вже не точно, Еритрея. Країни Глобального Півдня, на які він так розраховує, на минулій мирній конференції в Джедді показали свої прагматичні зовнішньополітичні цілі. Насправді це означає, що перемога України для них дає більше дивідендів, ніж продовження співпраці з росією.



Резонансну зустріч у Саудівській Аравії 5 та 6 серпня можна назвати мирною конференцією, яка продовжує зустріч у Данії, 24 червня, та готує ґрунт для ширшого мирного саміту, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським. Що робить формат ініційованої Україною зустрічі, для якої Саудівська Аравія погодилася надати місце, унікальним, так це те, що в ній взяли участь члени очолюваної США західної коаліції та ключові держави Глобального Півдня, які зазвичай вважають за краще дотримуватися нейтралітету. Основна мета полягала в тому, щоб надати Україні можливість переконати країни, які стурбовані витратами та ризиками збереження своїх традиційних зв'язків з агресором (наприклад, Індія, Бразилія чи ПАР), що єдиний шлях до миру веде через повний відхід російських військ з усіх українських територій.

Природно, що реакція окупантів була однозначною. Пропагандисти передбачали “провал зустрічі” через відсутність росії на саміті та зміцнення її позицій на Глобальному Півдні. Аргумент може здатися здоровим, але він упускає з уваги все очевидніший факт, що обговорювати з росією мирні ініціативи ще менше сенсу, оскільки формальна анексія п'яти областей України (першою з них є Крим) не залишає місця для будь-яких обговорень.Зустріч у Джедді ознаменувала ключовий успіх української політики, спрямованої на блокування та згортання інтриг кремля на Глобальному Півдні, які досягли нового апогею на саміті росія-Африка 27 та 28 липня. Путін доклав величезних особистих зусиль, щоб доглядати за 17-ма лідерами, які вирішили приїхати до Санкт-Петербурга, але щедре частування було поганою компенсацією за просту відмову відновити зернову угоду, скасовану за тиждень до показного заходу. Африканські лідери прагнули поєднати свою мирну ініціативу з компромісом, який дозволив би відновити експорт пшениці та кукурудзи з України морем. Однак дуже коротка спільна заява, яку кремль нарешті опублікував через тиждень після зустрічі, ясно дала зрозуміти, що їхні зусилля були марними. Ще однією тривожною подією для багатьох африканських країн є теплі обійми путіна з лідерами військових переворотів у Малі та Буркіна-Фасо. Це вказує на те, що ПВК «Вагнер» може розширити свою діяльність у багатому неспокійному регіоні Сахель, можливо, навіть у напрямку Нігеру.Путіністи також були впевнені, що й Китай не відправить посланця до Саудівської Аравії, як це було в Копенгагені. Яким же було їхнє розчарування, коли 4 серпня Пекін оголосив, що спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей особисто візьме участь в обговореннях. У зовнішній політиці Китаю новий акцент робиться на сприянні стабільності на світових ринках, що обумовлено необхідністю подолання економічного спаду, що викликає тривогу в країні, а ескалація напруженості в Чорному морі після виходу путіна із зернової угоди не відповідають цьому підходу. Це означає, що Китай, з економічної точки зору, зацікавлений у якнайшвидшому припиненні війни.Ніяка "антиколоніальна", антизахідна риторика, що походить від агресора, не може зробити росію привабливим і надійним партнером для ключових країн Глобального Півдня. Водночас Україна поки що не може розраховувати на їхню підтримку, займаючи високі моральні позиції. Для Бразилії, Індії та ПАР, які зберуться за два тижні на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі (куди путін не приїде через страх бути заарештованим за рішенням МКС), надто очевидно, що економічна підтримка, яку Захід надає Україні, означає скорочення коштів на гуманітарні потреби найбіднішим країнам, що розвиваються. Таким чином Києву необхідно переконати ці країни в тому, що Україна здатна закінчити війну і зробити це необхідно силовим шляхом на полі бою. Тоді контрнаступ наземний дасть імпульс контрнаступу дипломатичному, адже ґрунт для цього вже дозрів. Зустріч у Саудівській Аравії дала розуміння країнам Глобального Півдня, що будь-який їхній внесок у перемогу України відповідає їхнім спільним інтересам.