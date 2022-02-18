Дилетанти за штурвалом управління Росією

22:04 24 вересень Київ, Україна

Коли відомий французький філософ Жан Бодрійяр вводив у культурний обіг поняття "симулякр", він, напевно, не здогадувався, наскільки доречним воно виявиться в путінській Росії, яким символом стане і як багато допоможе зрозуміти в "відбудованій" президентом системі влади.

Що таке симулякр? Це якась фантомна видимість, яка активно намагається здаватися реальністю і "симулює" її. У нашому випадку це, наприклад, Державна дума, яка намагається виглядати незалежним парламентом, який контролює виконавчу владу від імені громадянського суспільства (а не навпаки). Або самі вибори в Росії, що імітують народовладдя, багатопартійність і реальну конкуренцію політичних сил. Це влада цензури під виглядом свободи слова на ТБ. Видимість незалежного правосуддя та політична гризня "під килимом" під виглядом боротьби за чистоту "силових структур". Або "фантомні" спілкування президента з "фантомним" народом за заздалегідь затвердженим списком питань...

Все це політичні симулякри, покликані імітувати бурхливе суспільне життя при його цілковитому паралічі.

У Росії любили кепкувати над хворим Єльциним, який постійно «працював з паперами». Але найбільш істотна складова роботи президента та прем'єра - це як раз непомітна, нудна, копітка й вдумлива робота з паперами.

Відтоді Путін повинен був навчитися робити, по суті, одну, може бути, найголовнішу річ - так працювати з паперами, щоб були прораховані наслідки кожного папірця за підписом законодавців, прем'єра та президента. Але не навчився. В результаті, пілот за штурвалом літака під назвою Росія робить те, що не вміє. А навколо нього стоять лизоблюди, які розповідають, як відмінно він це робить, тому що знають, що саме цього від них чекають. А під крилом літака горить земля. У літаку сидять безглузді та нещадні начальники, які намагаються втюхати народу, що їм на нього не наплювати. А під крилом літака - населення Росії.

Це і є образне пояснення всього, що відбувається в Росії. Путінська система влади сьогодні - це справжня "фабрика симулякрів", і це її родове прокляття. Зараз до влади в Росії прийшли люди, які розглядають населення тільки як достатню умову їхнього безперебійного, легального, вигідного знаходження за штурвалом управління країною. Уряд кишить дилетантами, а в міністерствах вони і зовсім рояться як мухи. Ці хлопці, які ніколи не володіли навичками роботи на державному рівні, які не пройшли ніякої школи державного управління, що не керували як перші особи ніяким дрібним або великим регіоном, які не пройшли через парламентські вибори, які не мають досвіду парламентської або сенатської законодавчої діяльності, що мають в бекграунді чистий нуль в необхідних професійних графах, виявляються у керма держави. А мінімальне виживання цього населення - як вимушене неприємне навантаження, щоб якось підтримати достатні умови для їхнього подальшого збереження влади.

Адже, щоб стати розвідником, Путіну довелося проходити спеціальну підготовку, а щоб стати президентом нічого не потрібно було, крім політтехнологій. Так в пристойні фірми не приймають людей з більш високими вимогами до їхньої минулої діяльності. Ти не можеш стати великим менеджером, не пройшовши цілком результативний шлях у бізнесі. Ти не можеш стати академіком, якщо тобі нічого пред'явити. Ти не можеш стати головним редактором, якщо не знаєш уздовж і поперек професію. Ти не станеш головлікарем, якщо у тебе за спиною немає досвіду та результатів.

До речі, сам Єльцин все ж пройшов школу держуправління, пройшов її ступені, і регіональні, і центральні. Путін - ні. І ніхто з тих, кого вони рухають наверх - теж ні. Може, в літаку у них все й добре. Але людям на землі не дуже.

Якщо знову перейти на мову алегорій, то можна, звичайно, і далі захаращувати реанімаційну палату зламаними апаратами штучного дихання (імітуючи боротьбу за життя пацієнта), але без реально функціональної техніки - хворого неминуче чекатиме летальний результат.