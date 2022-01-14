Дилетанти зривають секретні операції

20:22 01 вересень Київ, Україна

Російські інформаційні ресурси, афілійовані із спецслужбами РФ, не припиняють роздувати інформаційну хвилю щодо затриманих в Білорусі 29 липня 2020 року 33 російських громадян, які є найманцями ПВК «Вагнера», називаючи це зливом «спецоперації» СБУ.

Традиційно, в разі будь-яких провальних операцій Кремль звинувачує третю сторону, запускаючи пропагандистську машину для фейкометання, засмічення інформаційного простору, відволікання уваги та пошуку «винних» або «причетних» для «вибілення» своєї репутації. Але з урахуванням професійної деградації або кадрового голоду, РФ зазнає поразки на всіх фронтах.

Так, після викриття в ефірі телеканалу «1 + 1» ексглавою ГУР МО Віктором Цвяхом відомого в широких колах «журналіста» «Комсомольської правди» Олександра Коца, який є кадровим офіцером ГУ ГШ ЗС РФ, підконтрольний ГУ ГШ ЗС РФ ресурс опублікував зізнання одного із затриманих в Білорусі «вагнеровця».

А саме, на YouTube-каналі WarGonzo, головним редактором якого є нещодавно затриманий в Мінську Семен Пегов, ресурс якого поширював сенсаційні історії щодо білоруського спецзагону, котрий воює на боці ЗС Туреччини в Сирії проти військ Башара Асада і ЗС РФ, з'являється інтерв'ю «вагнеровця» з позивним «Злий».

Знаковим в цьому знятому за класичною схемою з використанням явно підставних осіб інтерв'ю є те, що за словами «найманця», «повертав заарештованих «вагнеровців» син Лукашенка, але з вагомої причини -«генпрокурорка України не приїхала». Про дискредитації СБУ, ОП і ВСУ вже опублікований не один аналітичний матеріал, а ось Генпрокуратура стала новим трендом в напрямку дискредитації російськими спецслужбами органів державної влади України.

Підготовка спецоперацій за участю ПВК

Точно відомо, що будь-яке переміщення найманців ПВК чітко організовано: оформляються контракти, готується пакет документів, включаючи страховки та документи прикриття, передається аванс і відстежуються всі переміщення.

Відповідно, опублікований суперечливий фейковий матеріал, обрана інформ-платформа для поширення «сенсації» та легко впізнаване обличчя нібито найманця викликає подив і велику кількість питань до креативного відділу ГУ ГШ ЗС РФ.

Прорахунок? Злив? Професійна деградація? Час покаже…