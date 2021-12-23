Дезінформаційні ігрища Кремля з використанням Білорусії

Росія продовжує свої дурні дезінформаційні ігрища, спрямовані на формування наративу про «українську загрозу».
Черговий фейк був вигаданий Кремлем з метою виправдання нарощування російської військової техніки біля українського кордону, а також на території Білорусії.
Наприклад, 4 грудня білоруська влада заявила, що під час спеціальної прикордонної операції «Полісся», що проводиться Україною, український вертоліт Мі-8 нібито залетів на територію Білорусії, порушивши державний кордон країни.
Українська сторона заяву Білорусії спростувала. У Держприкордонслужбі підтвердили, що під час навчань використовується авіація, але порушень повітряного простору не було.
Це не перше і не останнє фейкове вкидання, придумане Кремлем.
По-перше, це виправдання кремлівської агресії щодо інших країн.
По-друге, це виправдання перед своїми платниками податків та іншими жебраками-росіянами, куди йдуть гроші з державної скарбниці, на нас, мовляв, усе наступають, хочуть захопити «велику Рассєю»...
По-третє, вигадуючи все нові й нові подібні історії, Москва намагається приховати свою відверту безпорадність перед ситуацією в Росії, яка в XXI столітті «скотилася» у темряву Середніх віків і ніяк не може зрозуміти відповіді на запитання «Що робити?». І не хоче визнавати очевидної відповіді на запитання «Хто винен»? Тому й намагається сучасна влада Кремля захистити себе брехнею, бо крім відвертої брехні та фейків захистити себе вже нічим не може.
Але чи надовго вистачить брехні та відвертих фейків?
Черговий фейк був вигаданий Кремлем з метою виправдання нарощування російської військової техніки біля українського кордону, а також на території Білорусії.
Наприклад, 4 грудня білоруська влада заявила, що під час спеціальної прикордонної операції «Полісся», що проводиться Україною, український вертоліт Мі-8 нібито залетів на територію Білорусії, порушивши державний кордон країни.
Українська сторона заяву Білорусії спростувала. У Держприкордонслужбі підтвердили, що під час навчань використовується авіація, але порушень повітряного простору не було.
Це не перше і не останнє фейкове вкидання, придумане Кремлем.
По-перше, це виправдання кремлівської агресії щодо інших країн.
По-друге, це виправдання перед своїми платниками податків та іншими жебраками-росіянами, куди йдуть гроші з державної скарбниці, на нас, мовляв, усе наступають, хочуть захопити «велику Рассєю»...
По-третє, вигадуючи все нові й нові подібні історії, Москва намагається приховати свою відверту безпорадність перед ситуацією в Росії, яка в XXI столітті «скотилася» у темряву Середніх віків і ніяк не може зрозуміти відповіді на запитання «Що робити?». І не хоче визнавати очевидної відповіді на запитання «Хто винен»? Тому й намагається сучасна влада Кремля захистити себе брехнею, бо крім відвертої брехні та фейків захистити себе вже нічим не може.
Але чи надовго вистачить брехні та відвертих фейків?
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