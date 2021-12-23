Дезінформаційні ігрища Кремля з використанням Білорусії

15:00 23 грудень Київ, Україна

Росія продовжує свої дурні дезінформаційні ігрища, спрямовані на формування наративу про «українську загрозу».



Черговий фейк був вигаданий Кремлем з метою виправдання нарощування російської військової техніки біля українського кордону, а також на території Білорусії.



Наприклад, 4 грудня білоруська влада заявила, що під час спеціальної прикордонної операції «Полісся», що проводиться Україною, український вертоліт Мі-8 нібито залетів на територію Білорусії, порушивши державний кордон країни.



Українська сторона заяву Білорусії спростувала. У Держприкордонслужбі підтвердили, що під час навчань використовується авіація, але порушень повітряного простору не було.



Це не перше і не останнє фейкове вкидання, придумане Кремлем.



По-перше, це виправдання кремлівської агресії щодо інших країн.



По-друге, це виправдання перед своїми платниками податків та іншими жебраками-росіянами, куди йдуть гроші з державної скарбниці, на нас, мовляв, усе наступають, хочуть захопити «велику Рассєю»...



По-третє, вигадуючи все нові й нові подібні історії, Москва намагається приховати свою відверту безпорадність перед ситуацією в Росії, яка в XXI столітті «скотилася» у темряву Середніх віків і ніяк не може зрозуміти відповіді на запитання «Що робити?». І не хоче визнавати очевидної відповіді на запитання «Хто винен»? Тому й намагається сучасна влада Кремля захистити себе брехнею, бо крім відвертої брехні та фейків захистити себе вже нічим не може.



Але чи надовго вистачить брехні та відвертих фейків?