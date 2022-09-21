Діти репресій не можуть повернутися до своїх домівок у Росії

13:02 29 жовтня Київ, Україна

“ Реабілітацію жертв політичних репресій ” . Відповідно до закону, всі люди, які були відправлені на “ виправні ” роботи у сталінські часи, можуть і мають отримати житло у містах, звідки вони були вислані. Однак влада Росії не поспішає цього робити.



Сьогодні більшість жертв репресій вже померли, але їхні діти ще живі. Вони колективно подали позов до Верховного Суду Росії, щоб держава надала їм житло у містах, звідки були вислані їхні батьки. Діти ГУЛАГу мають на це право згідно із законом 1991 року. Ці люди або були вислані разом з батьками у місця відбування покарання, або там були народжені. 30 жовтня відзначається день пам'яті жертв ГУЛАГу . Цього ж дня у 1991 році було підписано закон проРеабілітацію жертв політичних репресій. Відповідно до закону, всі люди, які були відправлені навиправніроботи у сталінські часи, можуть і мають отриматиу містах, звідки вони були вислані. Однак влада Росії не поспішає цього робити.Сьогодні більшість жертв репресій вже померли, але їхні дітиживі. Вони колективно подали позов до Верховного Суду Росії, щоб держава надала їму містах, звідки були вислані їхні батьки. Діти ГУЛАГу мають на це право згідно із законом 1991 року. Ці люди або були вислані разом з батьками у місця відбування покарання, або там були народжені.

Бувши в сім'ї політв'язнів , вони переживали тягар висилань разом з батьками. Відповідно до закону, люди мають повне право на отримання житла у рідних містах своїх рідних . Їхнє право, з юридичної точки зору, підтвердив Конституційний Суд Росії.

У Кремлі питання передано щодо надання житла на рівень місцевої влади. Таким чином, діти ГУЛАГу зможуть отримати законну житлоплощу протягом 20-30 років, оскільки раніше не вставали на чергу.

Побачивши, що справа з 2019 року не зрушила з мертвої точки, деякі депутати Держдуми винесли на розгляд скоригований законопроєкт щодо “ Реабілітації жертв політичних репресій ” . У ньому йшлося: якщо держава не в змозі своєчасно надати житло реабілітованим або їхнім дітям, то вона зобов'язана виплатити їм компенсації порівняні з вартістю квартир у тому місті, в яке вони хочуть повернутися. Однак тут нічого не сталося.