День перемоги у росії відсвяткували з небувалим «розмахом»

06:21 12 травня Київ, Україна





День перемоги в росії - це вже не свято, а скоріше культ перемоги, данина мілітаризму кремля. Путін відзначає його як другий день народження. Однак цього року 9 травня стало днем, коли всі побачили, наскільки деградувала друга армія світу та її головнокомандувач.

Насамперед, необхідно нагадати, як проходила “підготовка” до цього свята. 3 травня було здійснено удар по куполу Сенатського палацу в кремлі за допомогою безпілотників. Хто і для чого це зробив, залишається загадкою, проте, як наслідок, під час виходу путіна на червону площу, від гучного удару в барабан бункерний злякався і мало не побіг у зворотний бік. Через три дні, агресор спробував відповісти тим же, запустивши по Києву гіперзвукову ракету Х-47 М2 «Кинжал», яку успішно збили українські військові за допомогою американської МIM-104 «Patriot». Водночас протягом кількох днів ЗСУ за допомогою безпілотників знищували інфраструктуру противника, у тому числі на території росії, щоб зірвати підготовку до оборони при наступі України. Рік у рік, 9 травня в росії відзначали як велике свято перемоги. Путін знаходив у ньому сакральність і намагався показати всьому світу, яка "велика і могутня" росія. 9 травня 2023 року запам'ятається як день, коли світ ледь не побачив путіна, який "обдєлався", лукашенко при смерті і парад старої радянської техніки, якої вистачило на кілька десятків хвилин.День перемоги в росії - це вже не свято, а скоріше культ перемоги, данина мілітаризму кремля. Путін відзначає його як другий день народження. Однак цього року 9 травня стало днем, коли всі побачили, наскільки деградувала друга армія світу та її головнокомандувач.Насамперед, необхідно нагадати, як проходила “підготовка” до цього свята. 3 травня було здійснено удар по куполу Сенатського палацу в кремлі за допомогою безпілотників. Хто і для чого це зробив, залишається загадкою, проте, як наслідок, під час виходу путіна на червону площу, від гучного удару в барабан бункерний злякався і мало не побіг у зворотний бік. Через три дні, агресор спробував відповісти тим же, запустивши по Києву гіперзвукову ракету Х-47 М2 «Кинжал», яку успішно збили українські військові за допомогою американської МIM-104 «Patriot». Водночас протягом кількох днів ЗСУ за допомогою безпілотників знищували інфраструктуру противника, у тому числі на території росії, щоб зірвати підготовку до оборони при наступі України.



Сотні одиниць спаленої техніки на фронті змусили окупантів використати дуже обмежену номенклатуру: броньовані автомобілі «Тигр», «Урал», «КамАЗ», ракетні комплекси «Іскандер», С-400, «Ярс», БТР «Бумеранг». З танків було представлено лише Т-34. Те ж стосується і людей. Загалом "показ сили" тривав 45 хвилин.



До путіна приїхали лідери Вірменії, білорусі, Таджикистану, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану. Всі вони різною мірою залежать від росії і це не можна розцінювати, як однозначне волевиявлення підтримати путіна в його війні. Це швидше факт, що росія досі зберігає вплив над деякими колишніми республіками СРСР. А от лукашенко, з позицією якого і без того все ясно, раптом виявився хворим. Хвороба виявилася настільки серйозною, що людина навіть не залишилася на вечерю з путіним.



Зрозуміло, що скасування Дня перемоги означало б, що в росії справді все погано – як з безпекою, так і з бюджетом та військовим сектором. У той самий час захід видався вкрай жалюгідним. Промова путіна, як і його почет, як і він сам вкотре зганьбили всю росію та росіян.