Демографічний колапс у росії прискорюється

16:34 23 серпня Київ, Україна

Більшість країн поволі відновлюються після катастрофічних демографічних наслідків пандемії COVID-19, але не росія. Натомість, як показують нові дані, у рф відновився довгостроковий демографічний спад, тенденція, яка, ймовірно, посилиться і серйозно вплине не лише на самооцінку країни, а й на її перспективи економічного та військового відновлення.

В цей час кремль шукає способи обмежити або повернути назад демографічний спад, але фінансові труднощі, багато з яких пов'язують з війною на території України, не дозволяють росії досягти реального прогресу. Справді, проблема стала настільки масштабною, що багато експертів припускають погіршення демографії серйозніше, ніж у 90-ті. В результаті в росії виникає цілком реальний сценарій, коли демографічна криза переросте в політичну.

Згідно з останнім переписом населення росії на початку літа і даними Росстату, за перші п'ять місяців 2022 року населення країни скоротилося на 430 тис. осіб, що набагато перевищує показник за аналогічний період 2021 року і вказує на чергове скорочення більш ніж на мільйон осіб за 2022 рік загалом. Цифра 2021 відображає як співвідношення народжень і смертей серед постійного населення, так і розміри міграційних потоків. Якщо минулого року міграція частково компенсувала більше смертей порівняно з народжуваністю, то цього року цього не станеться. Спостерігається закономірний відтік найбільш працездатного та освіченого населення.

Війна поки що отримала лише невеликий відсоток від загальної кількості смертності в росії. Вона більше вплинула на еміграцію. На цей момент можна виділити три основні причини демографічного спаду і всі вони стали наслідком безпосереднього проведення внутрішньої політики путіна: відмова уряду вирішувати демографічні проблеми, стабільний економічний спад по всій країні, небажання росіян заводити дітей.

Незважаючи на заявлену підтримку путіна, люди просто не хочуть народжувати в росії.

Коефіцієнт народжуваності в цей час значно нижчий від рівня відтворення - він впав нижче 1,5 дитини на жінку, що набагато нижче 2,2 дитини, необхідних для підтримки чисельності населення на нинішньому рівні. Це означає, що загальна чисельність населення росії безперервно скорочуватиметься.

З іншого боку, природно зростає населення неетнічних росіян. Незабаром може виявитися, що росіян у росії значно менше, ніж сума етнічних народів. Велика частка смертності в росії припадає на чоловіків призовного та працездатного віку. Це означає, що найближчим десятиліттям, якщо країна залишиться в тому вигляді, в якому ми можемо її спостерігати сьогодні, кремлю доведеться обирати між занепадом економіки або скороченням чисельності військовослужбовців.

Виявилося, що кремль не в змозі покращити медицину, створити привабливі умови для молодих сімей та стимулювати народжуваність. Російському диктатору простіше розпочати загарбницьку війну, оголосити окуповане населення росіянами та заявити про приріст населення, при цьому вбивши ще більше людей.