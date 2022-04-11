21:15 12 липня Київ, Україна

Після захоплення Криму в 2014 році в Кремлі прийняли рішення про заселення півострова корінними росіянами і не тільки. Однак цей спосіб має і побічний ефект.

Незважаючи на численні проблеми, які досі існують на півострові з 2014 року, Путін активно веде політику по заселенню міст Криму. Це робиться з кількох причин.

По-перше, у разі непередбаченої ситуації, якщо ЄС, ООН чи США зажадають повторного проведення референдуму "щодо волевиявлення жителів півострова перейти до складу Росії", цього разу більшість, дійсно, проголосувала б "За".

По-друге, менталітет кримчан, як і раніше, залишається українським. Вони не звикли до політики тиранії, що проводиться Кремлем. Збільшення населення материкових росіян в Криму, на думку уряду РФ, має посприяти більш швидкій інтеграції корінних жителів півострова в повсякденне життя росіян.

По-третє, і що головне, у вересні 2021 року в Росії повинні пройти парламентські вибори. Громадяни РФ, які заселилися, в сукупності з військовими, кількість яких значно зросла в Криму після квітневих "навчань", повинні будуть показати, що півострів переважною більшістю жителів підтримує «Єдину Росію». Це також послужить аргументом, з вуст Путіна в майбутньому, проти "випадів" Заходу про те, що в Криму у Росії немає реальної підтримки.

За деякими даними, до Криму заселилося від 300 до 600 тис. громадян РФ. Це не рахуючи військових, які залишилися на півострові після, так званих, квітневих "навчань". Також з багатьма військовими прибули їхні сім'ї. І все це переселення відбувалося і відбувається під час критичної нестачі води.

/>

Кремль ніби не може зв'язати очевидні факти - чим більше людей буде прибувати на півострів, тим більше води вони будуть витрачати. Нескладно здогадатися, що в уряді навіть не замислювалися про комфорт перебування власного населення в Криму при нестачі води. Головне, щоб півострів "зробив правильний вибір на виборах!".