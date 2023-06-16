Дефолт у США роздувається пропагандистами росії та Китаю

20:47 18 травня Київ, Україна

Останнім часом інформаційний простір періодично наповнюється проросійськими наративами щодо фінансових проблем США

Справді, ці проблеми існують, проте вони не такі великі, як їх змальовує агресор. 1 травня міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила в листі до Конгресу, що її відомство навряд чи зможе виконати всі платіжні зобов'язання уряду “вже 1 червня”, якщо Конгрес не здійснить термінових дій. Фактично Йеллен застерегла, що у США реально можливий дефолт

Лист глави американського Мінфіну свідчить про терміновість ситуації, що склалася, і як зазначає видання «Голос Америки»: “ризик безпрецедентного дефолту, що загрожує потрясіннями світової економіки, надає нової гостроти політичним дебатам у Вашингтоні, де демократи та республіканці готуються до багатомісячного протистояння”.

“Майже очевидно, що обидві країни [росія та Китай] скористаються такою подією [фінансовою турбулентністю у США] у пропагандистських цілях через інформаційні операції, використовуючи її як доказ того, що політична система США не працює”, – сказала глава Національної розвідки Авріл Хейнс на нещодавніх слуханнях у Конгресі.

Тепер можна бачити, що її слова не далекі від реальності. Щоб викрити розкол на Заході, і особливо в Америці, у кремлі готові використати будь-яку можливість, а тим більше коли про дефолт почали голосно говорити навіть самі американці. Насамперед, необхідно визначити, що це таке. Існує повний дефолт та технічний дефолт.

У першому випадку, країна не має тих грошей, які вона повинна заплатити кредиторам. У другому – гроші є і країна готова їх заплатити, проте через технічну складність не може цього зробити. У США наближається саме технічний дефолт. Незважаючи на те, що деякі американські фінансові експерти вважають, що "день Х" може наступити не 1-го червня, а через кілька тижнів, ризик фінансової кризи все ж таки зберігається. До речі, вже зараз інвестори продають свої цінні папери на фондових біржах США. І хоча до якогось колапсу ще дуже далеко, ця тенденція продовжує зміцнюватися. Але проблема Америки швидше політична, ніж економічна.

Справа в держборгу США та неможливості його сплатити. І знов таки, гроші в американців є, проте заплатити вони їх не можуть. Чому? Тому що урядом встановлений ліміт на взяття держборгу. У Америки, за її ВВП у 23 трлн доларів, держборг досяг свого ліміту ще в січні 2023 року 31,4 трлн доларів. Для того, щоб уникнути технічного дефолту, уряд має підвищити цей ліміт, або скасувати його зовсім.

Примітно, що у 2011 році подібна ситуація вже виникала. А якщо порахувати зміну ліміту держборгу, то загалом його змінювали 78 разів – як демократи, так і республіканці. Тобто вирішення ситуації лежить у політичній площині.

Два табори, один з яких виступає за підвищення ліміту (демократи), а інший - за скорочення витрат (республіканці) повинні домовитися. Саме тому Джо Байден незабаром після попередження міністра фінансів скликав лідерів двох основних політичних партій, щоб дійти консенсусу. Також важливо відзначити, що підтримка України як один із аргументів у політичних іграх США перед виборами є важливим інструментом для представників обох партій. Водночас усе, що було відправлено нашій країні зі Сполучених Штатів, чи то військова, економічна, гуманітарна допомога, становить лише 0,3% від ВВП країни.

Тобто навіть повне припинення допомоги Україні ніяк не вплине на економічну ситуацію в США. Крім того, лише 33% американців вважають, що Київ отримує "занадто багато допомоги", інші вважають, що, або "стільки, скільки потрібно", або взагалі - "недостатньо".

Така сама ситуація залишається у Конгресі. Інформація про "крах американської фінансової системи", який відбудеться 1 червня - марення російської пропаганди. Це чимось нагадує "візьмемо Київ за 2-3 дні". Звичайно, росіяни дійшли до української столиці, так само як і ризики технічного дефолту як ніколи високі для США, але й у першому та в другому випадку ситуацію можна розв'язати при прийнятті своєчасних, ефективних рішень. А все, про що говорять у росії, вже давно необхідно сприймати, як "білий шум".