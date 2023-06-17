Далекий Схід Росії може розділити долю Білгородської області

23:01 14 червня Київ, Україна

В останні дні особливу увагу приділено регулярним рейдам РДК та легіону «Свобода Росії» у прикордонні з Україною області РФ. Проте три події, що відбулися за останній тиждень, переконливо свідчать про те, що в Кремлі також стривожені зростаюча участь України на Далекому Сході.

По-перше, ФСБ заарештувала чоловіка у Владивостоці та звинуватила його у прагненні “підірвати безпеку та територіальну цілісність Росії”. У разі визнання винним чоловікові, ідентифікованому лише як “мешканець цього міста”, що саме собою, ймовірно, вказує на те, що він українець чи, принаймні, має українське походження, загрожує довічне ув'язнення.

По-друге, Україна, яка давно цікавиться неросійськими та особливо етнічними українськими територіями в РФ (відомими як “клинья”) як потенційними союзниками, дала зрозуміти, що планує зосередитися на етнічних громадах, у тому числі на тих українців, які не мають своїх державних інститутів.. Оскільки Київ вважає, що вони більш схильні до антиросійського радикалізму, ніж ті неросійські, які мають такі автономії, хоч би якими обмеженими були їх повноваження.

По-третє, Путін дав зрозуміти, наскільки він стурбований втечею етнічних росіян з прикордонних регіонів, у тому числі з Далекого Сходу, доручивши губернаторам цих місць розробити програми з утримання там російського населення і таким чином блокувати будь-які сепаратистські дії.

Ці події привернули нову увагу до “зеленого клину” українців на Далекому Сході, спільноті, що виникла у 1890-х роках і яку Кремль ретельно пригнічував після більшовицької революції.. Донедавна цей регіон розглядався більшістю як такий, що не має великого значення для сучасності. Але діючи за принципом "ворог мого ворога - мій друг", Київ приділяв все більшу увагу неросійським всередині Росії та особливо українським клинам.

Однак до початку цього року офіційні особи агресора, принаймні публічно, значною мірою ігнорували проблему клину на Далекому Сході, приймаючи за чисту монету звіти радянського та російського перепису населення про те, що частка українців серед населення різко скоротилася з різних причин.. Кремль, як і раніше, вважав ці повідомлення абсолютно точними, хоча наукові дослідження іноді ставили під сумнів їхню спроможність. Але в січні 2023 року секретар Ради безпеки РФ Патрушев визнав, що українці на Далекому Сході зберігають свою українську ідентичність і як такі становлять загрозу територіальній цілісності Росії. Зокрема, він сказав, що "у південних районах Далекого Сходу значна кількість людей вважають культуру українського народу своєю рідною".

Цього тижня Путін порушив це питання, заявивши губернатору Магаданської області Сергію Носову, що він та інші регіональні лідери повинні зробити негайні кроки для блокування загроз територіальній цілісності Росії, не допустивши відтоку етнічних росіян.. Зважаючи на те, що диктатор адресував свої зауваження губернатору Далекого Сходу, очевидно, що він стурбований як загальним відтоком російського населення з околиць, так і можливістю українського виклику владі Кремля у цьому регіоні. Слова Путіна та арешт жителя Владивостока, ймовірно, віщують нові та масштабніші репресії проти всього, що пов'язано з Україною на Далекому Сході - акція, яка може привернути менше уваги, ніж аналогічні дії ближче до російської столиці. Однак така неувага може виявитися небезпечною для путіністів не тільки тому, що вона підкреслює побоювання Кремля, а й тому, що вона може спонукати етнічних українців та інших повірити в те, що вони мають більше можливостей, ніж вони думали досі.. Якщо це підтвердиться, у Путіна виникнуть проблеми набагато серйозніші, ніж недавні вторгнення до Білгорода.