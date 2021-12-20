ЦРУ не довело, чи "зливає" TikTok інформацію владі Китаю

Провівши детальні дослідження, фахівці американського Центрального розвідувального управління не змогли довести, що через відеододаток TikTok йде "злив" інформації про користувачів владі Китаю.

У той же час, аналітики ЦРУ прийшли до висновку, що, в принципі, потенційно китайські спецслужби дійсно можуть перехоплювати особисті дані користувачів відеосервісу і навіть отримувати доступ до їх смартфонам. Однак будь-яких доказів того, що це відбувалося, немає.

У Білому домі раніше допустили, що в США можуть заблокувати TikTok, "щоб особиста інформація не потрапила в руки китайських комуністів".

Пізніше президент США Дональд Трамп зажадав продати відеододаток американської компанії до 15 вересня, пригрозивши, що в іншому випадку воно "вийде з бізнесу".

Нагадаємо, що 7 серпня Трамп підписав виконавчий указ про заходи проти соцмережі TikTok. Проти таких заходів різко виступили китайські дипломати.