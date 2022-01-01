20:42 20 серпень Київ, Україна

Ще з 2013 року стало відомо про приватної військової компанії Вагнера, що виросла з «Слов'янського корпусу» і спонсорується Євгеном Пригожиним.

Всі учасники і причетні будь-яким чином до даної організації - поза законом. Тому немає ніякої потреби давати підписку про нерозголошення. Вельми зручно, враховуючи який контингент стає членами цього злочинного угруповання.

Довгий час інформація про ПВК Вагнера була лише чутками. Але журналістам, із закритих джерел, вдалося дізнатися, що співробітниками СБУ було проведено розслідування, під час якого не тільки підтвердилася інформація про реальне існування військової організації, а й вдалося відстежити замовника, керівника і покровителя.

Кремль офіційно заперечує існування подібної організації. З іншого боку, недавно затримані 32 бійця в Білорусі ідентифіковані як члени ПВК Вагнера. На офіційний запит СБУ України, за видачу полонених для суду над ними, за вчинені акти тероризму, сепаратизму, диверсійних дій, вбивства українських солдатів і громадян Білорусь відповіла, що вишле запрошення генерального прокурора. Запрошення так і не було отримано, а вагнеровци благополучно повернулися в Росію, для того щоб їх "судили" на батьківщині.

Якщо ПВК Вагнера не існує і ніколи не було на території України, за заявою Росії, то для чого так старанно боротися за те, щоб повернути цих людей назад?

Також, Путін був засуджений і США і кількома країнами ЄС за створення і заступництво ПВК Вагнера. А агенти Моссада і зовсім не раз знищували бійців військової організації на території своєї країни.

Таким чином, про існування цієї організації знає весь світ, але Путін як і раніше вказує на абсурдність цієї заяви.

Тим часом, за даними СБУ, журналістам вдалося з'ясувати, що зарплати найманців коливаються в межах 2-6 тис. доларів на місяць. Саме за таку суму, росіяни з глибинки готові вбивати інших людей по всьому світу.

Також, вдалося дізнатися, що ПВК Вагнера користується популярністю на чорному ринку, де отримує замовлення на усунення певних особистостей, захоплення об'єктів, територій, участь у відкритому збройному конфлікті, захоплення заручника, проведення терористичних операцій і так далі. Так найманці подорожують по всьому світу і несуть русскій мір.

Всі давно звикли до того, що Путін дотримується методів радянського союзу. Його особиста армія так і буде вбивати людей по всьому світу навіть після його відходу з поста президента. Завжди залишаться люди, спраглі вирішити свої проблеми силами найманців.