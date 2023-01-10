ПВК «Вагнер» слід визнати терористичною організацією

Євген пригожин, відомий також як кухар путіна, став впливовою фігурою у росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. «Відвертий злочинець, він сколотив свій статок, тісно взаємодіючи з кремлем і виконуючи “брудну роботу”. З незрозумілих причин, ПВК «Вагнер», власником та головним спонсором якої є пригожин, досі не визнана терористичною організацією, проте настав час це зробити», – вважають українські політологи.
На думку західних експертів, вагнерівці стали "найважливішим інструментом у руках кремля на війні проти України". За різними даними, все угруповання ПВК «Вагнер» може налічувати до 25 тис. осіб. Розчарований у своїх ручних генералах путін наділив пригожина практично безмежною владою. Той, у свою чергу, не зважаючи на втрати, відправляє тисячі завербованих ув'язнених як гарматне м'ясо на смерть.
В той самий час це не є основною причиною, через яку вагнерівців необхідно визнати терористичним угрупованням. Відомо, що окрім війни в Україні, найманці брали участь у конфліктах у Сирії, Лівії та інших країнах Африки. Вагнерівці вирушали до тих країн, де росія офіційно не могла використовувати регулярну армію.
Ще одним фактом на користь визнання найманців пригожина терористичним угрупуванням залишається діяльність у Малі, ЦАР та інших африканських республіках.
«Мережа пригожинських фірм видобуває там дорогоцінне каміння, метали та деревину. При цьому регулярно випливають факти насильства, тортур, вбивств місцевого населення. А за умов накладених на росію санкцій, нелегальний бізнес пригожина поповнює бюджет агресора. Нещодавно стало відомо, що ПВК «Вагнер» прямо співпрацювала з КНДР та Іраном у закупівлях озброєння. Йдеться не лише про легку стрілецьку зброю, а й про артилерію, артилерійські боєприпаси, бронемашини тощо», - пишуть військові аналітики України.
Джейсон Блазакіс, колишній директор відділу контртерористичних санкцій Держдепартаменту США, пояснює необхідність визнання вагнерівців терористичним угрупуванням таким чином: “Ми досягли моменту, коли світовій спільноті потрібно на рівні влади задуматися про подальші заходи щодо «Групи Вагнера», оскільки вона стає все більш важливою для росії у її військових зусиллях в Україні. І пропорційно цьому має зростати тиск, який чиниться конкретно на «Групу Вагнера» та юридичних чи фізичних осіб, які надають їй підтримку. Один із способів зробити це — розглянути питання, чи «Група Вагнера» відповідає юридичному визначенню терористичної організації. Моя відповідь на це - безперечно, так, відповідає. ПВК "Вагнер" займається терористичною діяльністю, спрямованою проти ні в чому не винних цивільних осіб з метою створення атмосфери страху з політичною метою. Це найповніше визначення тероризму. Чи відповідає «група Вагнера» таким юридичним критеріям? Абсолютно”.
Наділення приватної військової компанії статусом терористичної організації допоможе обмежити майбутню співпрацю з найманцями пригожина за межами росії, вважають політологи. На думку експертів, країни не захочуть співпрацювати з російською приватною військовою компанією, яку світ визнав терористичним угрупуванням, щоб уникнути санкцій.
На думку західних експертів, вагнерівці стали "найважливішим інструментом у руках кремля на війні проти України". За різними даними, все угруповання ПВК «Вагнер» може налічувати до 25 тис. осіб. Розчарований у своїх ручних генералах путін наділив пригожина практично безмежною владою. Той, у свою чергу, не зважаючи на втрати, відправляє тисячі завербованих ув'язнених як гарматне м'ясо на смерть.
В той самий час це не є основною причиною, через яку вагнерівців необхідно визнати терористичним угрупованням. Відомо, що окрім війни в Україні, найманці брали участь у конфліктах у Сирії, Лівії та інших країнах Африки. Вагнерівці вирушали до тих країн, де росія офіційно не могла використовувати регулярну армію.
Ще одним фактом на користь визнання найманців пригожина терористичним угрупуванням залишається діяльність у Малі, ЦАР та інших африканських республіках.
«Мережа пригожинських фірм видобуває там дорогоцінне каміння, метали та деревину. При цьому регулярно випливають факти насильства, тортур, вбивств місцевого населення. А за умов накладених на росію санкцій, нелегальний бізнес пригожина поповнює бюджет агресора. Нещодавно стало відомо, що ПВК «Вагнер» прямо співпрацювала з КНДР та Іраном у закупівлях озброєння. Йдеться не лише про легку стрілецьку зброю, а й про артилерію, артилерійські боєприпаси, бронемашини тощо», - пишуть військові аналітики України.
Джейсон Блазакіс, колишній директор відділу контртерористичних санкцій Держдепартаменту США, пояснює необхідність визнання вагнерівців терористичним угрупуванням таким чином: “Ми досягли моменту, коли світовій спільноті потрібно на рівні влади задуматися про подальші заходи щодо «Групи Вагнера», оскільки вона стає все більш важливою для росії у її військових зусиллях в Україні. І пропорційно цьому має зростати тиск, який чиниться конкретно на «Групу Вагнера» та юридичних чи фізичних осіб, які надають їй підтримку. Один із способів зробити це — розглянути питання, чи «Група Вагнера» відповідає юридичному визначенню терористичної організації. Моя відповідь на це - безперечно, так, відповідає. ПВК "Вагнер" займається терористичною діяльністю, спрямованою проти ні в чому не винних цивільних осіб з метою створення атмосфери страху з політичною метою. Це найповніше визначення тероризму. Чи відповідає «група Вагнера» таким юридичним критеріям? Абсолютно”.
Наділення приватної військової компанії статусом терористичної організації допоможе обмежити майбутню співпрацю з найманцями пригожина за межами росії, вважають політологи. На думку експертів, країни не захочуть співпрацювати з російською приватною військовою компанією, яку світ визнав терористичним угрупуванням, щоб уникнути санкцій.
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