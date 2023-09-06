ПВК «Вагнер»: відлуння війни прокоментували політологи

Батько ексвагнерівця каже, що "син спокутував свою провину кров'ю". На запитання журналістів, чим займається син після повернення додому, Суюншалієв-старший заявив, що син його виправився, не п'є, поводиться добре і старанно працює. Односельці ж згадують буйний характер Суюншалієва.На зароблені гроші він купив машину, хоча права на керування не має. Це не зупиняє Суюншалієва-молодшого роз'їжджати селом. На численні скарги місцевих мешканців поліція аж ніяк не реагує.У селі кажуть, що це бомба уповільненої дії. У той самий час, “проти воюючих нічого поганого” вони сказати не можуть. «Знову росіяни демонструють відсутність причинно-наслідкового зв'язку. Адже їхній диктатор розпочав війну проти іншої країни, коли свою державу він особисто поставив “на коліна”, обібравши народ до нитки, дозволив карному злочинцю вербувати інших карних злочинців, а потім відпустити всіх на волю. Більше того, наказ про помилування має підписати особисто президент рф, яким, на жаль, поки що путін. При цьому вбивці, які повернулися на волю з порушеною психікою, стали недоторканними для поліціянтів. Чи то через страх, чи то за вказівкою "зверху".Очевидно, росіяни так і продовжать сидіти біля екранів телевізорів, кричати в унісон з пропагандистами про “велику росію”, поки окупанти, що повернулися з війни, грабуватимуть їхні будинки і вирізатимуть одного за одним», — коментують стан справ у росії українські політологи.