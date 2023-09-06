ПВК «Вагнер»: відлуння війни прокоментували політологи

Літак пригожина розбився. Підтвердити або спростувати його загибель на цей момент неможливо. Безперечно можна сказати одне – ПВК «Вагнер» перестала існувати в тій формі, в якій була за функціонуючого керівника.
Вагнерівці, яких вербував пригожин із в'язниць, повернулися і продовжують повертатися з війни. «Як відомо, головоріз набирав таких же головорізів. Пріоритет віддавався вбивцям, розбійникам, злодіям, ґвалтівникам, тобто людям, які переступили межу, після якої відібрати життя в іншої людини більше не є важким рішенням», - пишуть політологи про склад приватної військової компанії, створеної пригожиним.
Один із таких – Дмитро Суюншалієв із села Піщанка Красноярського краю – нещодавно повернувся додому. Раніше він був судимий за надання хибних свідчень, крадіжку та вбивство. Разом із спільником, Суюншалієв зарізав літніх сусідів та вкрав тисячу рублів із медалями. Його засудили до 21 року ув'язнення. Відсидівши 10 років, він завербувався до ПВК «Вагнер», так само як і його спільник. Після поранення Суюншалієв повернувся до рідного села, тоді як поплічник загинув в Україні. Смерть людини - це не радісна подія, проте дізнавшись, що вбивця вже ніколи не повернеться до села, місцеві жителі зітхнули з полегшенням. Однак доля Суюншалієва не втішила односельців і тепер люди бояться виходити на вулицю.
Вагнерівці, яких вербував пригожин із в'язниць, повернулися і продовжують повертатися з війни. «Як відомо, головоріз набирав таких же головорізів. Пріоритет віддавався вбивцям, розбійникам, злодіям, ґвалтівникам, тобто людям, які переступили межу, після якої відібрати життя в іншої людини більше не є важким рішенням», - пишуть політологи про склад приватної військової компанії, створеної пригожиним.
Один із таких – Дмитро Суюншалієв із села Піщанка Красноярського краю – нещодавно повернувся додому. Раніше він був судимий за надання хибних свідчень, крадіжку та вбивство. Разом із спільником, Суюншалієв зарізав літніх сусідів та вкрав тисячу рублів із медалями. Його засудили до 21 року ув'язнення. Відсидівши 10 років, він завербувався до ПВК «Вагнер», так само як і його спільник. Після поранення Суюншалієв повернувся до рідного села, тоді як поплічник загинув в Україні. Смерть людини - це не радісна подія, проте дізнавшись, що вбивця вже ніколи не повернеться до села, місцеві жителі зітхнули з полегшенням. Однак доля Суюншалієва не втішила односельців і тепер люди бояться виходити на вулицю.
Батько ексвагнерівця каже, що "син спокутував свою провину кров'ю". На запитання журналістів, чим займається син після повернення додому, Суюншалієв-старший заявив, що син його виправився, не п'є, поводиться добре і старанно працює. Односельці ж згадують буйний характер Суюншалієва.
На зароблені гроші він купив машину, хоча права на керування не має. Це не зупиняє Суюншалієва-молодшого роз'їжджати селом. На численні скарги місцевих мешканців поліція аж ніяк не реагує.
У селі кажуть, що це бомба уповільненої дії. У той самий час, “проти воюючих нічого поганого” вони сказати не можуть. «Знову росіяни демонструють відсутність причинно-наслідкового зв'язку. Адже їхній диктатор розпочав війну проти іншої країни, коли свою державу він особисто поставив “на коліна”, обібравши народ до нитки, дозволив карному злочинцю вербувати інших карних злочинців, а потім відпустити всіх на волю. Більше того, наказ про помилування має підписати особисто президент рф, яким, на жаль, поки що путін. При цьому вбивці, які повернулися на волю з порушеною психікою, стали недоторканними для поліціянтів. Чи то через страх, чи то за вказівкою "зверху".
Очевидно, росіяни так і продовжать сидіти біля екранів телевізорів, кричати в унісон з пропагандистами про “велику росію”, поки окупанти, що повернулися з війни, грабуватимуть їхні будинки і вирізатимуть одного за одним», — коментують стан справ у росії українські політологи.
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