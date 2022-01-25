Чужий серед своїх: віцепрем'єр Чехії потай співпрацює з Росією

14:04 07 травень Київ, Україна

Розслідування чеських правоохоронних органів у справі вибухів боєприпасів у Врбетіце триває. Четвертого травня стало відомо, що перший віцепрем'єр готував таємну угоду з російським урядом.

Виявляється, Ян Гамачек, 15 квітня, до того як Чехія звинуватила Мишкіна і Чепігу в трагедії 2014 року, запрошував представників чеських спецслужб для того, щоб обговорити разом з послом Чехії в Росії можливу угоду з урядом РФ. Вони хотіли попросити у Кремля 1 млн доз вакцини «Супутник V» в обмін на нерозголошення матеріалів розслідування. Був також і альтернативний варіант вимог від чехів - проведення зустрічі Путіна і Байдена в Празі.

Відомості про ймовірну угоду в черговий раз підтверджують причетність Росії до диверсій у Врбетіце.

Оскільки інформація про таємні збори стала відома широким масам, від Гамачека зажадали відставки. Опозиціонери закликали зібрати закрите засідання парламенту, щоб вислухати першого віцепрем'єра. Саме на ньому Гамачек повинен або підтвердити, або спростувати інформацію про угоду. Передбачається, що заступник прем'єра висловить незгоду. Тому під час засідання повинні будуть надати вагомі докази на користь його звинувачення.

Вдалося з'ясувати, що зустріч проходила в будівлі МВС Чехії. На зустрічі, крім Гамачека, були посол Чехії в Росії Вітєзслав Півонька, директор Управління зовнішніх зв'язків та інформації чеської розвідки Марек Шімандл, директор військової розвідки Ян Бероун, начальник поліції Ян Швейдар, а також генеральний прокурор Чехії Павел Земан. Представників СБЧ (Служба безпеки Чехії), які розслідували вибухи на складах, не було.

Ймовірно, інформація про матеріали розслідування і про можливі дії чеського уряду стала відома у вузьких колах заздалегідь. Тому як Гамачек до таємної зустрічі вже оголосив про свій візит до Москви. Приводом був розгляд можливості придбати російську вакцину. Результат домовленості залишається невідомим, однак візит до Москви, призначений на 19 квітня, перший віцепрем'єр скасував 17 квітня, за кілька годин до того, як СБЧ звинуватила Росію.

Мабуть, і про цю зустріч СБЧ могли знати, тому як вирішили оприлюднити незакінчене розслідування, передчасно звинувативши Росію, на підставі тих неповних даних, що у них були. Це допомогло скасувати зустріч Гамачека, адже після того, як про це дізнався весь світ, а особливо союзники по НАТО, перший віцепрем'єр вже не міг вести ніяких переговорів з Москвою. Така аудієнція змусила б як мінімум тут же відмовитися від своєї посади.