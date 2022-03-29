Що знає історія про те, як впоратися з конституційною кризою

13:48 05 листопада Київ, Україна

Через рішення, прийняте КСУ , в Україні почалася конституційна криза, поставивши під загрозу антикорупційну реформу. Володимир Зеленський запропонував ВР розпустити Конституційний Суд. Але реалізувати це швидко і законно - неможливо.

А бували такі кризи в інших країнах? Ще б! Багато і різні! Ми наведемо п'ять випадків конституційних криз в інших країнах в різні періоди. І розповімо, як їх вирішували: в Росії - танками, в Бельгії - тимчасовим зреченням короля, в Австралії - втручанням британської корони, в Польщі - провладними суддями в Конституційному трибуналі, а в Перу - підтримкою президента народом і армією.

Австралія, жовтень - листопад 1975 року

Причини: У 1972 році Гоф Уітлем привів Лейбористську партію до перемоги на виборах і став прем'єр-міністром Австралії, перервавши 23-річне правління консерваторів. У жовтні 1975 року верхня палата парламенту - Сенат, більшість місць в якому належало опозиції, відмовилася погоджувати бюджет держави. Спільне засідання обох палат, Сенату і Палати громад, передбачене Конституційним Судом як засіб вирішення таких конфліктів, не принесло успіху.



Рішення: 11 листопада 1975 року єдиний раз в історії представник британської корони, генерал-губернатор Джон Керр відправив у відставку прем'єр-міністра Австралії Гофа Уітлема, розпустив обидві палати парламенту і призначив дострокові вибори.





Підсумки: Прихильники Уітлема розцінили його відставку як втручання Великобританії у внутрішні справи Австралії. У великих містах пройшли багатотисячні акції протесту. Але на дострокових виборах в грудні 1975 року переконливу перемогу здобули противники Уітлема - консерватори з Ліберально-національної коаліції.

Бельгія, березень - квітень 1990 року

Причини: До 1990 року Бельгія залишалася однією з небагатьох європейських країн, де аборти були під забороною. На початку 1990 року, незважаючи на протидію Християнської партії, коаліція Соціалістичної і Ліберальної партій прийняла закон про лібералізацію абортів. Але католицькі єпископи різко виступили проти, пообіцявши відлучати від церкви всіх причетних до абортів. Через це бельгійський король Бодуен 30 березня повідомив прем'єр-міністру, що він не може підписати закон, "не подолавши своєї совісті як католик». Оскільки закони не набувають чинності без королівського підпису, то це могло привести до конституційної кризи.



Рішення: Бодуен уклав договір з прем'єром про те, що бельгійський уряд 4 квітня оголошує короля нездатним виконувати обов'язки, бере на себе повноту його влади і схвалює закон. А на наступний день парламент проголосував за те, щоб відновити повноваження короля.





Підсумки: Король Бодуен залишився без трону всього на 44 години, закон схвалили. Таке соломонове рішення оцінили навіть у Ватикані, назвавши дії короля «благородним і сміливим вибором, продиктованим дуже високою мораллю і совістю».

Росія, вересень - жовтень 1993 року

Причини: Конфлікт між президентом Росії Борисом Єльциним і російським парламентом на чолі з Русланом Хасбулатовим через розбіжності з приводу розмежування політичної влади. Парламент готував імпічмент, а Єльцин 21 вересня 1993 року своїм указом розпустив парламент і закликав до нових виборів. У президента не було конституційних повноважень на це, і Конституційний Суд ухвалив, що указ неконституційний.



Рішення: Це призвело до 10-денного збройного протистояння в центрі Москви і штурму будівлі парламенту, Будинку Рад, із застосуванням танків. За офіційними даними, в зіткненнях загинуло близько 200 осіб. Хасбулатова і його прихильників заарештували.





Підсумки: Борис Єльцин домігся прийняття нової конституції країни, яка значно розширила повноваження президента. Тенденція до розширення в конституції президентської влади триває досі, вже при Володимирі Путіні.

Польща, 2015-2016 роки

Причини: У травні 2015 року на президентських виборах в Польщі переміг консерватор Анжей Дуда. Тодішня керівна ліберальна партія «Громадянська платформа», побоюючись програти на парламентських виборах президентській партії «Право і справедливість», вирішила забезпечити собі можливість впливати на політику і після виборів. Для цього вони змінили закон про Конституційний Трибунал (аналог Конституційного Суду в Польщі).

Це дозволило призначити до Конституційного Трибуналу цілих п'ять суддів за квотою «Громадянської платформи». Але президент Дуда не прийняв у нових суддів присягу. У жовтні 2015 року партія Дуди виграла вибори і стала керівною. Вона знову змінила закон про Конституційний Трибунал і вибрала нових п'ять суддів, присягу у яких Дуда прийняв вночі. Але сам Трибунал не прийняв усіх суддів, а тільки двох з п'яти.

Вийшло, що в країні є кілька суддів Трибуналу з незрозумілим статусом - троє суддів, яких за законом вибрав попередній парламент, але не прийняв новий парламент, і троє нових суддів, яких вибрав парламент, але не прийняв суд. До складу Конституційного Трибуналу Польщі входить 15 суддів, вийшло, що до кінця 2016 року виконували обов'язки тільки 12 з них.



Рішення: В грудні 2015 року парламент Дуди прийняв нові поправки в закон про Конституційний Трибунал. Вони дуже обмежували функції конституційного органу і робили його роботу практично неможливою. Венеціанська комісія визнала ці зміни загрозою верховенству закону, демократії і прав людини. Сам суд 9 березня 2016 року визнав ці поправки неконституційними. Це рішення підтримав Європарламент.

Підсумки: 20 грудня 2016 року виконувачка обов'язків голови Конституційного Трибуналу Юлія Пшілембська все-таки ввела до складу суду трьох суддів, яких обрав парламент Дуди, на місця тих суддів, яких обрав попередній парламент. Ці судді вважаються підконтрольними керівній партії «Право і справедливість».





Перу, вересень - жовтень 2019 року

Причини: До 2018 року посаду президента Перу займав Педро Кучинський, в 2018 році він потрапив в скандал зі скупкою голосів і його місце зайняв перший віцепрезидент Мартін Віскарра. Він оголосив своєю метою викорінити корупцію в країні. З цього і почалося протистояння президента і парламенту Перу - Національного конгресу. Річ в тому, що суддів Конституційного Суду призначає конгрес.

Багато з кандидатів на пости суддів були замішані в корупційних скандалах. Тому президент Віскарра запропонував змінити процедуру вибору суддів. Національний конгрес якраз висунув кандидатом у судді двоюрідного брата президента конгресу. Це було прямим конфліктом інтересів: брат президента конгресу не міг би неупереджено вирішити конфлікт між конгресом і президентом. Тому Віскарра розпустив парламент і виступив зі зверненням до народу.



Рішення: Парламент відмовився визнавати себе розпущеним і замість цього 30 вересня 2019 року визнав президента тимчасово недієздатним і таким, який не може бути президентом через порушення Конституції. Виконувачкою обов'язків президента Національний конгрес призначив віцепрезидентку Мерседес Араос. Але жителі столиці країни вийшли на площу до будівлі законодавчого палацу з протестами проти конгресу, а армія і поліція продовжили підкорятися президенту Віскаррі і вважати його головнокомандувачем. Вже 1 жовтня Араос подала у відставку і закликала громадян країни переобрати Національний конгрес.



Підсумки: Віскарра призначив нові вибори на січень 2020 року. Ті депутати конгресу, яких на них обрали, виконують свої обов'язки до кінця терміну попереднього конгресу. Тобто, нові повноцінні вибори відбудуться в 2021 році.