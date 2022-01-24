Що чекає Росію у світлі останніх подій у світі

17:26 24 січень Київ, Україна

Враховуючи ситуацію в Казахстані (зокрема, щодо участі «російських миротворців» у «наведенні порядків» у країні), опубліковані у грудні МЗС РФ проекти двох документів (договір зі США та угода з НАТО, згідно з якими Кремль хоче «умовити» США та країни -члени НАТО не співпрацювати у військовій сфері з країнами колишнього СРСР і не приймати їх до складу НАТО), а також стягнуті до кордонів з Україною російські війська, варто проаналізувати соціологічні та аналітичні матеріали щодо можливих наслідків для Росії у разі повномасштабної війни з Україною.

Насамперед, згідно з результатами всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології , проведеного у грудні 2021 року, кожен третій респондент – 33,3% – готовий чинити збройний опір, 21,7% – готові чинити опір шляхом участі в акціях цивільного опору, 50,2 українців – у принципі готові чинити опір тим чи іншим чином.

Крім цього, впливовий аналітичний центр із центральним офісом у Брюсселі «Міжнародна кризова група» (International Crisis Group, ICG) опублікував доповідь «Реакція на нове нарощування Росією військової могутності біля України». У цьому документі, зокрема, стверджується, що у разі озброєного російського вторгнення, Росія зазнає не лише великих втрат, а й негативної реакції з боку російської громадськості.

Оскільки тривала окупація частини України виявилася болісною та дорогою для РФ, а підтримка маріонеткових урядів на Донбасі призвела до розвалу промисловості та зубожіння населення, Москва. швидше за все. спробує розширити зони контролю сепаратистів для блокади. Але такий розвиток ситуації лише зміцнить позиції Президента України , підвищуючи його популярність як у країні , так і за її межами.

Більше того, незважаючи на те, що Україна не є членом НАТО, низка країн-членів НАТО, у тому числі США та Франція, а також сам альянс постійно заявляє про свою підтримку територіальної цілісності України та попередили Росію, що агресія матиме серйозні наслідки.. Ця міжнародна підтримка відіграє важливу роль у геополітичних розрахунках ; Кремль не заводить друзів на міжнародній арені , оскільки Захід об'єднується проти його агресивної зовнішньої політики.

Також у доповіді нагадується про запровадження «високоефективних економічних заходів», від яких Захід утримувався у минулому. Зокрема, «високоефективні» заходи можуть містити заборону на кредитування та ведення бізнесу з російськими енергетичними та металургійними компаніями та банками, контрольованими державою; відключення Росії від банківської мережі SWIFT; та подальше обмеження доступу Росії до західного фінансування у вигляді заборони на купівлю російського суверенного боргу на вторинному ринку. Причому готовий цілий суто американський пакет антиросійських санкцій, які знищать російську економіку протягом кількох місяців, а також сумісний пакет санкцій із Європейським Союзом.

Росія просто зобов'язана повернути назад, поки не пізно, тому що не зможе досягти поставленої мети за допомогою військової сили. Чи Кремль дочекається ухвалення резолюції про невизнання Володимира Путіна президентом після 2024 року?! Це стане крахом для Путіна, який не зможе представляти інтереси своєї еліти на Заході , що підірве його легітимність і може стати відправною точкою катастрофи путінської імперії.. Його спадщина буде знищена.