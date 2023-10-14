Що чекає на ПВК «Вагнер» після ліквідації Пригожина

05:08 14 жовтня Київ, Україна





Кінець вересня та початок жовтня принесли кілька важливих подій, що стосуються ПВК «Вагнер» та її майбутнього. 27 вересня прес-офіцер Східної групи Збройних сил України Ілля Євлаш підтвердив присутність найманців у зоні бойових дій.. Він зазначив, що у Білорусі були присутні 8 тис. бойовиків. З того часу частина цих найманців була перекинута до Африки, а близько 500 підписали контракти з Міноборони РФ для подальшої участі у війні. Євлаш також зазначив, що відправлені в Україну залишки вагнерівців, незважаючи на те, що вони залишаються найбільш добре навченою та підготовленою силою у складі військ РФ, не змінюють правила гри і не становлять жодної серйозної загрози для ЗСУ.

Тим часом росіяни заявили, що ПВК «Вагнер» зараз діє в районі Бахмута та наближаються до Харкова та Запоріжжя. Джерела також заявили, що, як тільки росіяни перейдуть у широкомасштабний наступ, щоб гарантувати, що "український контрнаступ повністю провалився", знання та досвід найманців будуть "неоціненними". Катастрофа літака Пригожина дало можливість Міністерству оборони Росії взяти під контроль вагнерівців. Незважаючи на те, що екс-фінансист "відійшов від справ", найманці продовжують існувати і виконувати розпорядження Міноборони РФ.Кінець вересня та початок жовтня принесли кілька важливих подій, що стосуються ПВК «Вагнер» та її майбутнього. 27 вересня прес-офіцер Східної групи Збройних сил України Ілля Євлаш підтвердив присутність найманців у зоні бойових дій.. Він зазначив, що у Білорусі були присутні 8 тис. бойовиків. З того часу частина цих найманців була перекинута до Африки, а близько 500 підписали контракти з Міноборони РФ для подальшої участі у війні. Євлаш також зазначив, що відправлені в Україну залишки вагнерівців, незважаючи на те, що вони залишаються найбільш добре навченою та підготовленою силою у складі військ РФ, не змінюють правила гри і не становлять жодної серйозної загрози для ЗСУ.Тим часом росіяни заявили, що ПВК «Вагнер» зараз діє в районі Бахмута та наближаються до Харкова та Запоріжжя. Джерела також заявили, що, як тільки росіяни перейдуть у широкомасштабний наступ, щоб гарантувати, що "український контрнаступ повністю провалився", знання та досвід найманців будуть "неоціненними".



На Валдайському саміті Путін опосередковано згадав про потенційне використання Росією вагнерівців у майбутніх битвах. Він заявив, що "тисячі бійців [ПВК "Вагнера"] підписали контракти зі збройними силами". Ці події вказують на те, що ПВК «Вагнер» не зникне і агресор продовжить використовувати її для своїх місій за кордоном.

Про це явно свідчить факт зустрічі Путін, Андрія Трошева (одного із співзасновників ПВК «Вагнер») та Юнус-бека Євкурова 28 вересня. Швидше за все, у реструктуризованій найманській організації, заступнику міністра буде доручено відповідати за “зовнішні зв'язки” вагнерівців із зовнішніми партнерами та клієнтами Росії. Нещодавнє турне Євкурова регіоном Близького Сходу та Африки, включаючи Буркіна-Фасо, Малі та Центральноафриканську Республіку, може підтвердити цей аргумент.. Під час свого візиту він підкреслив стратегічний інтерес Росії до співпраці з цими країнами, зокрема у військово-технічній, економічній та атомній галузях.



Під час зустрічі Путін розкрив важливу інформацію. Він заявив, що “під час нашої останньої зустрічі [яка відбулася наприкінці червня, після невдалої спроби держперевороту Пригожина] ми говорили про те, що [Трошев] узяв на себе зобов'язання сформувати добровольчі формування, які могли б виконувати різні бойові завдання, перш за все " в Україні. За даними російських джерел, під час червневої зустрічі Путін нібито запропонував командирам найманців можливість продовжити службу під керівництвом Трошева, який, як стверджує Путін, весь цей час був їх справжнім командиром.. Хоча російська влада офіційно не підтвердила цю інформацію, Трошев координуватиме ефективну комунікацію між бойовиками та Міноборони. Нібито Пригожин виступив категорично проти цієї домовленості, після чого його літак було збито.



На думку проросійського військового експерта Віктора Литовкіна, зараз у ПВК «Вагнер» йде реструктуризація. Її офіційна назва має позбутися приставки ПВК (приватна військова кампанія) та перейти під повний контроль Міноборони РФ. Литовкін також стверджував, ґрунтуючись на численних Telegram-каналах, що найманців можуть поділити на три частини, кожну з яких очолить окремий командир, але "колегіальність у прийнятті рішень швидше за все збережеться". Трошеву, швидше за все, накажуть залишатися в Україні, тоді як Антона Єлізарова («Лотос») та Павла Пригожина (син Євгена) відправлять до Африки чи регіону Близького Сходу.



Хоча це лише прогнози і вони ще не підтверджені конкретними фактами, можна виділити три тенденції, пов'язані з ПВК «Вагнер». По-перше, бойовики де-факто перейшли під керівництво Міноборони, і продовжать виконувати "делікатні" місії для Кремля, користуючись його повною підтримкою та захистом. По-друге, вагнерівці зазнали масштабної реструктуризації та внутрішньої трансформації. Замість колишнього невоєнного керівництва його нове офіційне керівництво складатиметься з колишніх регулярних військових, які підпорядковуються Міністерству оборони, із значним військовим досвідом. По-третє, географія діяльності найманців навряд чи скоротиться. Швидше за все, африканський континент залишиться у центрі уваги.