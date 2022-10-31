Що стоїть за пропозицією Грузії провести референдуми та розпочати війну з росією?

05:45 30 жовтня Київ, Україна

На брифінгу 13 вересня голова правлячої партії «Грузинська мрія» (ГМ) Іраклій Кобахідзе зазначив, що грузинська влада представила ідею проведення референдуму, на якому грузинський народ запитають, чи хочуть вони відкрити “другий фронт” проти росії в Грузії. При цьому Кобахідзе неодноразово різко висловлювався з приводу української риторики. Такий крок грузинського політика розцінюється як провокація щодо власного народу.



Кобахідзе зазначив: “Ми можемо провести референдум та запитати людей, чи хочуть вони відкривати другий фронт у Грузії чи ні. Чи згодні вони з вищим керівництвом України чи з нашою позицією не відкривати другого фронту?” Він пояснив, що референдум буде дійсним в умовах, коли український уряд намагається втягнути Грузію у війну. Високопоставлені київські чиновники не можуть приховати свого бажання відкрити в Грузії другий фронт, щоб вона виявилася втягнутою у війну”. Приводом для цієї екстраординарної ініціативи стала заява депутата Верховної Ради Федора Вениславського, який 12 вересня порадив Грузії скористатися успішним наступом ЗСУ в Харківській області та “вжити конкретних кроків щодо звільнення Абхазії та Південної Осетії”.

У березні 2022 року секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов зауважив, що Грузія "дуже допоможе" Україні, відкривши військові фронти проти росії, щоб силою відновити контроль над окупованими регіонами Абхазія та Цхінвал.



Лідери ГМ розцінили цю заяву як прийом Києва та опозиційної партії «Єдиний національний рух» Михайла Саакашвілі (ЄНР) з метою “втягнути Грузію у війну проти росії”. "Логіка" правлячої партії базувалася на надмірно "складній структурі": Саакашвілі, який після арешту 1 жовтня 2021 року перебуває у грузинській в'язниці, залишається українським політиком - формально він очолює виконком Української національної ради Реформи. Крім того, інші лідери ЄНР також досить дружні із впливовими політиками, у тому числі із президентом України Володимиром Зеленським.. Посилаючись на ці “небезпечні зв'язки”, Кобахідзе кілька разів попереджав: “Ті, хто перебуває в опозиції до грузинського уряду, тут, у Грузії, мають владу у Києві”.

Але більшість грузинських політиків та експертів вважають ідею ГМ про “референдум про війну з росією” абсолютно неадекватною відповіддю на заяви українських політиків – особливо на тлі “теорій змови” щодо таємних контактів між грузинською опозицією та партією Зеленського «Слуга народу».



Заява Кобахідзе є навіть не політичним трюком, а неприйнятним припущенням про екзистенційно небезпечну російську агресію в умовах, коли росія окупувала 20% території Грузії. Грузинський народ досі шокований багатьма трагедіями останніх 25 років своєї історії, особливо російської агресії 2008 року, і говорити в цих умовах про “військовий референдум” означає поставити весь народ перед найважчою дилемою.

Опозиційні політики одностайно засудили заяви Кобахідзе. Депутат грузинського парламенту Теона Акубардія наголосила, що “ідея референдуму” є продовженням відкритої дезінформації та антизахідної пропаганди. Акубардія заявила: “Я не очікую, що він [референдум] відбудеться, але він посилює нинішню тенденцію і загалом зміцнює інтереси росії проти Грузії. Чому? Тому що це посилює страх перед росіянами у грузинському суспільстві, яке пройшло три війни з росією. Загальна мета цього - зберегти владу, навіть якщо це суперечить національним інтересам Грузії, що декларуються”.



Крім того, заяви Кобахідзе слід розглядати ще й з погляду погіршення відносин із США. Грузинські депутати, які підтримують уряд, звинуватили не лише українських політиків, а й посла США у Грузії Келлі С. Дегнан, а також делегацію Євросоюзу у Тбілісі у прагненні “втягнути Грузію у війну проти росії”.

За словами грузинських депутатів, їхня логіка проста: “оскільки посол Дегнан часто спілкується з лідерами грузинської опозиції, які, у свою чергу, дружать з українською владою, це означає, що США також хочуть, щоб Грузія була втягнута у війну проти росії”. Посол Дегнан досить різко відреагувала на ці звинувачення: “В останні тижні я отримала питання від високопоставлених вашингтонських чиновників, у яких ставилися під сумнів мотиви тих, хто продовжує повторювати теорію змови та брехню, засновану на російській дезінформації”.

Посол додала, що серед високопоставлених вашингтонських чиновників значно зростає подив щодо того, чому грузинський уряд не дистанціюється від цього різкіше. “Якщо правляча партія та уряд не погодяться з вищезгаданими, свідомо неправдивими звинуваченнями на адресу стратегічного партнера Грузії – США, тобто надія на те, що вони різко та однозначно дистанціюються від нього”, – наголосила посол Дегнан.



Очевидно, що правляча партія Грузії не має наміру проводити запропоновані раніше референдуми, щоб запитати думку народу про майбутнє протистояння з росією. Більше того, Кобахідзе, мабуть, продовжує підтримувати зв'язок із кремлем, якщо дотримується версій російської пропаганди.