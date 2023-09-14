Що відбувається із російською економікою? Думка експертів

21:27 13 вересня Київ, Україна

Людині з часом властиво залишати в пам'яті найкращі моменти з минулого і відсівати всі погані моменти, що обтяжують. Так улаштований людський мозок. Ось і люди, які прожили половину життя в СРСР, згадують лише добре. Заради справедливості, варто зазначити, що через тотальну цензуру та “залізну завісу”, населення країни, що розвалилася, не знало альтернативи і не могло порівняти життя в розвинених демократичних державах і за тоталітарного режиму. Тому не дивно, що опинившись в умовах, коли владу в країні захопив диктатор, який розкрав разом із друзями природні багатства і звинуватив у цьому “зовнішніх ворогів”, населення ностальгує за СРСР, як за чимось “світлом”, де була “стабільність”, в якій не треба було думати та розвиватися. І Путін благополучно повертає Росію цього середовища.. Насамперед це стосується економіки, яка вже до кінця 2024 року має подарувати росіянам усі принади СРСР – інфляцію та дефіцит.

Сповна повернувши собі статус агресора, на додаток “приправивши” його країною-спонсором тероризму, Росія стала першою у світі за введеними проти неї санкціями, значно випередивши КНДР, Іран і, зокрема, СРСР. Звичні торгові ланцюжки, зв'язки з цивілізованим світом зруйнувалися, тоді як нових утворилося. Війна продовжується і для більшості населення РФ пропаганда створює враження, що вона відбувається “сама собою”, начебто в паралельному всесвіті. Тому росіяни не замислюються над тим, хто оплачує ті ракети, безпілотники, військову техніку, патрони, паливо тощо. Щоправда в тому, що після введеного ембарго ЄС на нафту та нафтопродукти, відмову Європи від природного газу РФ, а також інші заборони на імпорт із країни-агресора Росія почала недоотримувати трильйони рублів звичних доходів. І щоб мати можливість продовжувати війну, почала витягувати у росіян із кишень додаткові гроші.. Якщо в СРСР, як прийнято вважати, середня зарплата переважної більшості населення дорівнювала 100 рублям – чи то інженер чи двірник – то за ринкової економіки, зарплати стали прямо пропорційні займаним посадам. Тобто, праця робітника в Радянському Союзі, здебільшого, була недооцінена і держава, що практично за безцінь отримувала необхідний товар, тоді як після розпаду порад, працю робітника переоцінили, виникла конкуренція і зарплати стали відповідати кваліфікації, а прибуток став надходити підприємцям, до якої вони й ділилися з робітниками. Тепер же уряд РФ почав застосовувати елементи планової економіки до ринкової моделі, щоб наситити бюджет для ведення війни, тим самим вганяючи населення в радянську бідність.

З іншого боку, з Росії виїхало близько 1 млн. громадян. При цьому це забезпечені люди, висококваліфіковані фахівці, які можуть знайти роботу за кордоном – лікарі, інженери, IT -фахівці та інші. Через це агресор зіткнувся з нестачею кадрів. На даний момент 42% директорів підприємств не можуть знайти необхідний персонал на роботу. Крім того, сотні тисяч росіян було мобілізовано на війну, що також вдарило по трудових резервах країни.

Відсутність робочої сили також призводить до дефіциту товарів. А разом із відходом західних брендів з російського ринку та продукція, яка виробляється, набагато гіршої якості. Наприклад, McDonald 's став сумною відомою "Смачно і крапка", а відхід компаній " TetraLaval ", " DeLaval " і " Sidel " позбавили Росію всім відомого виробництва тетрапаків, через що росіяни стали скаржитися на неякісне молоко та молочну продукцію.

Втім, єдиною галуззю, яка переживає небувале зростання, є військова промисловість. Справді, заводи, які виконують держзамовлення Міноборони, завантажені, так само як і робочі місця. Ось тільки вироблена продукція, танк, бронемашина, ракети, боєприпаси та інші, не приносять прибутку. Тобто Кремль виділять величезні бюджетні гроші на виробництво зброї, але ця зброя не продається як раніше за кордон, а використовується за прямим призначенням. У результаті ця галузь тільки збільшує дірку в бюджеті країни, тоді як цивільні галузі все також залишаються без кваліфікованих кадрів, а ціни на всі товари зростають, адже хтось має забезпечувати збиткове виробництво.

Ймовірно, що російська економіка зможе протриматися в нинішніх умовах ще в 2024-2025 роках. На жаль, в агресора досі залишається близько 70 млрд. доларів у Фонді національного добробуту. Крім того, держава може продавати облігації федеральної позики банкам. Водночас, після вичерпання останніх “кубишок”, інфляція має стати двозначною протягом року. Без зняття санкцій та відновлення експорту вуглеводнів у колишніх обсягах, РФ не має шансів запобігти краху економіки.