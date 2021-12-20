Що являє собою законопроект про медіа

21:26 09 липень Київ, Україна

У парламенті був зареєстрований законопроект про медіа, який передбачає регулювання всієї сфери діяльності. Дана ініціатива викликала шквал критики, після чого ВР відправила його на доопрацювання. Законопроект допрацювали, недавно комітет рекомендував все-таки прийняти його, проте Національна спілка журналістів України, представництво Євросоюзу і ОБСЄ все одно просять його відхилити. Ми пропонуємо розібратися, що передбачає скандальна ініціатива.

У Нацради з питань телебачення і радіомовлення будуть розширені повноваження. Законопроект передбачає, що Національна рада буде здійснювати державне регулювання, нагляд і контроль у сфері медіа.

Серед повноважень і прав Нацради: вести переговори з власниками платформ загального доступу до інформації та підписувати з ними угоди, прагнучи зафіксувати в них обов'язок власників платформ передбачити в умовах користування сервісом платформи заборона на поширення інформації, що порушує вимоги законодавства. Крім того, Нацрада може звертатися до власників платформ з вимогами обмежити доступ до інформації користувачів.





Звертатися до власників пошукових систем (і іноземних теж) з вимогою вилучити в результатах пошуку посилання на інформацію, що порушує вимоги законодавства.





Здійснювати нагляд і контроль за дотриманням суб'єктами у сфері медіа вимог щодо прозорості структури власності, вимог щодо мови, обмежень за змістом інформації і так далі.





Вимагати ліцензування діяльності в сфері медіа, затверджувати порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, приймати рішення про реєстрацію, відмову в реєстрації або скасування реєстрації іноземних лінійних медіа.





Проводити перевірки суб'єктів у сфері медіа. Крім того, в разі прийняття закону Нацрада зможе вимагати від друкованих та онлайн-ЗМІ усунення порушень, штрафувати їх, через суд вимагати позбавлення ліцензії і блокувати сайти Зображення великого розміру (відкриється в новому вікні) Що заборонено поширювати в медіа

У списку заборон на поширення в медіа немає нічого незвичайного. Не можна пропагувати тероризм, наркотики, жорстоке поводження з тваринами. Під забороною матеріали із закликом до насильницької зміни влади, порушення територіальної цілісності країни. Заборонені висловлювання, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу і дискримінацію.

Крім того, не можна поширювати порнографію, інструкції з виготовлення або покупку вибухових і наркотичних речовин. Також заборонені матеріали, які виправдовують або заперечують злочинність комуністичного або нацистського режимів.





Як будуть штрафувати медіа за порушення

Всі порушення поділені на три групи: незначні, значні та грубі. За значні порушення, наприклад, дискримінаційні висловлювання, порушення вимог щодо обсягів державної мови, порушення правил передвиборної агітації, штраф - 10% від ліцензійного збору або 5-30 мінімальних зарплат (максимум 236,2 тисячі гривень). Грубі порушення, зокрема, заклики до повалення влади, відмова у проведенні перевірки, приведуть до штрафу в розмірі 25% від ліцензійного збори або 10-75 мінімумів (максимум 355 тисяч гривень).



Для друкованих ЗМІ штраф за незначні порушення встановлено в розмірі 1-5 мінімальних зарплат (максимум 23,6 тисяч гривень), за значні - 5-10 мінімальних зарплат (максимум 47,2 тисячі), за грубі - 10-15 мінімалок (максимум 71 тисяча). Аналогічні штрафи прописані і для онлайн-медіа.