Що спільного у президентів росії та Туреччини: думка експертів

23:03 15 серпня Київ, Україна

5 серпня відбулася зустріч між путіним та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Війна путіна проти України завдала серйозних збитків міжнародним позиціям росії, і Ердоган має намір отримати вигоду з транзакційних маневрів на економічному полі битви між кремлем та Заходом. Турецький президент став незамінним співрозмовником для російського диктатора, якому з кінця травня перестав дзвонити Еммануель Макрон і лише зрідка зв'язується Сі Цзіньпін.

Енергетичні питання були головною темою переговорів путіна та Ердогана, але це не було особливо багатим порядком денним, оскільки Туреччина залишається поза російським газовим шантажем Європи. Пропагандистські ЗМІ кремля заявили про згоду Туреччини оплачувати імпортований газ частково в рублях, але схема конвертації грошового потоку в цю валюту, що жорстко регулюється, вже давно діє. Росія справді зацікавлена у нових каналах обходу західних санкцій, зокрема, в імпорті технологій для свого оборонно-промислового комплексу, а Туреччина пропонує багато можливостей для різноманітних сумнівних угод. Путін чудово усвідомлює глибину економічної та фінансової кризи, що розгортається в Туреччині, яка значною мірою є результатом помилкової централізації Ердогана, тому диктатор прагне використовувати цю можливість. Він також прагне використати особистий інтерес турецького лідера до будівництва АЕС «Аккую», де «Росатом» спровокував нові затримки.

У липні, за посередництва Ердогана, було відкрито “зерновий коридор”, яким кораблі з українським зерном, які тривалий час перебувають у блокаді, нарешті почали покидати порти Одеси і прямувати до Стамбула. Ці нерегулярні поставки, безумовно, далекі від вичерпного вирішення глобальної продовольчої кризи, але путін вдає, що “прийняв близько до серця” побоювання глобального Півдня щодо того, як він використовує торгівлю зерном як зброю. Ердоган може продемонструвати США та ключовим європейським державам, що його посередництво, засноване на утриманні Туреччини від режиму санкцій проти росії, приносить відчутні плоди та може стати підходящою платформою для майбутніх мирних переговорів. Турецький лідер заслужив чимало прихильності до США та ЄС, погодившись на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, на велике розчарування кремля, і тепер Ердоган сподівається отримати вигоду зі своєї незалежності щодо російського газу та успішної “зернової дипломатії”.

Крім того, основним порядком денним на переговорах у Сочі була Сирія, яка обговорювалася на тристоронній зустрічі ірано-російсько-турецького саміту в Тегерані і далі обговорювалася міністром оборони рф шойгу та його колегою з Туреччини Хулусі Акар без особливого прогресу. Напруженість на півночі Сирії продовжує наростати у міру того, як турецькі сили готуються до нового наступу проти курдських загонів народної самооборони, метою якого є захоплення Манбіджа та поєднання двох секторів “зони безпеки”. Кремль не особливо турбує тяжке становище курдів, але його турбує те, що турецька операція оголить слабкість російського військового угруповання в Сирії, яке після закриття турецьких проток для вмф росії відчуває дефіцит постачання. Нещодавній військово-морський парад у Тартусі навряд чи може приховати цю вразливість. Прагнучи заспокоїти Туреччину, росія дала згоду на доставку гуманітарної допомоги ООН протягом шести місяців у провінцію Ідліб, контрольовану повстанцями, але економічна ситуація в Сирії, що роздирається війною, залишається катастрофічною. Ердоган міг дочекатися подальшого ослаблення російських позицій у Сирії, але йому потрібно здобути перемогу над курдами вже зараз, навіть ціною досягнення компромісу з режимом Башара Асада через зростаючий внутрішньополітичний тиск.

Вкрай висока конкуренція у відносинах росії та Туреччини приховується налагодженою співпрацею між путіним та Ердоганом, кожен з яких ідеально підходить один одному, але тепер змушений пристосовуватися до нових світових геополітичних змін. Путін був би радий зробити Ердогана ключовим обхідником санкцій, але йому необхідно надати своєму турецькому колезі не лише поверхову повагу, а й деякі реальні поступки, щоб підтримати становище Ердогана всередині країни. Вибори в росії настільки жорстко контролюються кремлем, що путін може не до кінця розуміти виборчі проблеми Ердогана, але він безумовно хоче, щоб його партнер залишався при владі ще довгі роки.

Для Ердогана торгуватися з путіним вигідно, але більшою мірою це означає зміцнення його репутації в США та Європейському Союзі - критично важливих економічних партнерів Туреччини та союзників у сфері безпеки. Анкара може виграти від слабкості кремля, що росте, але перспектива поразки росії у війні з Україною і конфронтація із Заходом турбує кожного автократа, включаючи Ердогана.