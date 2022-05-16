Що «Кримська платформа» принесе жителям півострова

05:42 12 серпня Київ, Україна

У Криму раз у раз оголошують про тимчасове припинення водопостачання в зв'язку з "ремонтними роботами". Така тенденція зберігається відтоді, як на півострові пройшли сильні зливи, а уряд в Кремлі оголосив про минулу водну кризу в Криму. Проте корінні жителі півострова, як і раніше, відчувають труднощі позбавлення питної води. Однак «Кримська платформа», можливо, зможе допомогти в питанні з водозабезпеченням людей більше ніж всі спроби Росії за сім років окупації.

Аварійна ситуація з водопроводом всього Криму відома вже давно. Річ в тому, що, крім мілітаризації півострова, російський уряд цікавить якнайшвидше закриття територіального питання Криму серед світової спільноти. Долі корінних жителів, які проживали тут задовго до війни, хвилюють окупантів тільки напередодні виборів. А оскільки восени саме відбудуться парламентські вибори в Держдуму РФ, то федеральні ЗМІ знову почали говорити про проблеми на півострові, про те, як добре Путін з ними справляється, а з держбюджету почали виділяти додаткові дотаційні кошти, щоб бурити свердловини і "ремонтувати "водопровід.

Проблема полягає в тому, що, скільки країна-агресор не виділить грошей, основні проблеми кримчан так і не будуть вирішені. Справа не тільки в корупції. Крим для Путіна - це, в першу чергу, військова база з доступом до Чорноморського флоту і басейну. А якщо армія може існувати без додаткового забезпечення, "ремонтів водопроводів", то і "робити цього немає гострої потреби".

У тому числі тому 23 серпня пройде перший саміт «Кримської платформи». До нього вже приєдналися 32 країни. Обговорювані питання на саміті будуть стосуватися прав людини, екології, мілітаризації, водної проблеми, колонізації населення. Для цього створено сім тематичних груп: політика невизнання і санкції; права людини і міжнародне гуманітарне право, безпечний трек; економіка та екологія; культурна спадщина Криму; гуманітарна політика; відновлення прав корінних народів.

Як стверджують деякі експерти, Україна має два способи деокупації - санкційний або військовий. Якщо світові лідери почнуть відмовлятися вводити нові санкції, то в, кінцевому підсумку, це призведе до їхнього повного зняття з країни-окупанта. Як наслідок, відсутність руху в даному питанні розв'яже новий локальний збройний конфлікт, який, швидше за все, переросте в один глобальний конфлікт.

Чим швидше почне працювати «Кримська платформа» на повну силу, тим швидше Крим буде деокупований. Це дасть можливість кримчанам знову стати вільними і отримати воду, як і раніше, з Північнокримського каналу.