Що змінило повстання Пригожина у Росії

Згідно з Конституцією Росії, саме глава уряду бере на себе обов'язки президента у разі його недієздатності. Так було, наприклад, після відставки президента Бориса Єльцина, коли тодішній прем'єр-міністр Путін виконував обов’язки глави держави до президентських виборів навесні 2000 року.До пригожинського заколоту Мішустін регулярно виїжджав за кордон. Наприклад, у травні 2023 року він відвідав Пекін, де особисто зустрічався із Сі Цзіньпіном.. Однак після виїзду за кордон прем'єр-міністра різко скоротилися. Він не був присутній на саміті БРІКС, однак як людина, яка відповідає за економіку, потенційно могла б найбільш ефективно обговорювати всі питання порядку денного, включаючи різні проекти економічної інтеграції. Він також не замінить Путіна на саміті G20, де стан світової економіки стане основним предметом обговорення.«Це говорить про те, що після спроби державного перевороту Путін став побоюватися будь-яких контактів між Мішустіним та лідерами інших держав, особливо Китаю та Індії.. І Пекін, і Нью-Делі є важливими партнерами для агресора, але вони дедалі більше стурбовані зовнішньополітичним "розумом" Путіна. У цих обставинах для старого параноїдального диктатора цілком природно побоюватися, що молодший і менш одіозний лідер зможе вести переговори більш ефективно в обмін на «деякі зміни» політики Кремля», — упевнені політологи.Той же Лавров, на відміну від Мішустіна, не має такої адміністративної та політичної ваги. Він також не є незалежним гравцем. За два десятиліття перебування при владі він зарекомендував себе як вірна "кінська голова" Путіна, нездатна захистити власну думку і тим більше переслідувати власні амбіції. Тому можна впевнено сказати, що Путін не відчуває особливої загрози з боку Лаврова.