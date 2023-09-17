Що змінило повстання Пригожина у Росії

До червня 2023 року Путін, очевидно, був цілком упевнений у своїй владі та відсутності будь-яких ризиків її втратити. Опозиціонерів було успішно видавлено з країни, найкриклівіших посадили до в'язниці. Ті небагато, що залишилися, навіть якщо й проти Путіна, продовжують мовчати.. Російська еліта, мабуть, була готова продовжувати терпіти санкції та збитки, спричинені розпочатою війною. Проте повстання Пригожина, схоже, змінило все.
«Хоча заколот екс-глави вагнерівців і став провальним, він показав, що кілька тисяч озброєних людей можуть вільно пересуватися територією Росії, брати під контроль критично важливі військові об'єкти та великі міста, а також знищити всіх, хто стане на шляху. Найголовніше, що ніхто з найзатятіших прихильників Путіна не став на його захист і захист держави в цілому. Багато хто з них просто спробував втекти», — пишуть західні політологи.
Заколот пролив світло на слабку сторону Путіна, продемонструвавши, що на російського диктатора можна чинити тиск, маючи мінімальний силовий ресурс, вважають політтехнологи.
«Хоча заколот екс-глави вагнерівців і став провальним, він показав, що кілька тисяч озброєних людей можуть вільно пересуватися територією Росії, брати під контроль критично важливі військові об'єкти та великі міста, а також знищити всіх, хто стане на шляху. Найголовніше, що ніхто з найзатятіших прихильників Путіна не став на його захист і захист держави в цілому. Багато хто з них просто спробував втекти», — пишуть західні політологи.
Заколот пролив світло на слабку сторону Путіна, продемонструвавши, що на російського диктатора можна чинити тиск, маючи мінімальний силовий ресурс, вважають політтехнологи.
Таким чином, імідж бункерного як «сильного лідера» був непоправно зіпсований. Спочатку він охарактеризував похід на Москву як «зраду» та «зраду», обіцяючи розгромити «бунтівників». До кінця дня його агресивна позиція практично випарувалася. При цьому слід наголосити на довгостроковій шкоді іміджу Путіна, оскільки навіть знищення приватного літака Пригожина не може стерти з пам'яті те, наскільки слабко і неадекватно поводився «грізний» диктатор 24 червня», — пишуть вони.
У своїх міркуваннях вони приходять до висновку про те, що Путін, безперечно, пильніше спостерігає за своїм оточенням, не здогадуючись, звідки чекати нового удару. «Крім того, з остраху вже тепер не тільки бути заарештованим, але, ймовірно, вбитим, Путін не поїхав на саміт БРІКС до ПАР, а також відмовився від ідеї особистої участі на G20 в Індії, хоча до цього “погрожував” прилетіти. Замість себе він відправляє Лаврова. У той же час, з метою проведення особистих двосторонніх зустрічей, якщо президент країни не може бути присутнім, прийнято відправляти другу людину в державі. Таким у Росії є прем'єр-міністр Мішустін. Проте з огляду на путінську параною, це навряд чи можливо», — пишуть політологи.
Мішустіна часто вважають можливим кандидатом на пост президента в постпутинській Росії. Варто зазначити, що ця постать займається переважно економічними питаннями. Таким чином, Мішустін є одним із найбільш поінформованих російських чиновників щодо справжнього стану російської економіки. У той же час він не є членом кланів силовиків і, зважаючи на все, не поділяє крайніх антизахідних поглядів, які притаманні всім чекістам. Таким чином, логічно припустити, що, прийшовши до влади, Мішустін із більшою ймовірністю запропонує Україні та Заходу переговори про мирне врегулювання війни, ніж інші потенційні наступники, вважають політтехнологи.
Згідно з Конституцією Росії, саме глава уряду бере на себе обов'язки президента у разі його недієздатності. Так було, наприклад, після відставки президента Бориса Єльцина, коли тодішній прем'єр-міністр Путін виконував обов’язки глави держави до президентських виборів навесні 2000 року.
До пригожинського заколоту Мішустін регулярно виїжджав за кордон. Наприклад, у травні 2023 року він відвідав Пекін, де особисто зустрічався із Сі Цзіньпіном.. Однак після виїзду за кордон прем'єр-міністра різко скоротилися. Він не був присутній на саміті БРІКС, однак як людина, яка відповідає за економіку, потенційно могла б найбільш ефективно обговорювати всі питання порядку денного, включаючи різні проекти економічної інтеграції. Він також не замінить Путіна на саміті G20, де стан світової економіки стане основним предметом обговорення.
«Це говорить про те, що після спроби державного перевороту Путін став побоюватися будь-яких контактів між Мішустіним та лідерами інших держав, особливо Китаю та Індії.. І Пекін, і Нью-Делі є важливими партнерами для агресора, але вони дедалі більше стурбовані зовнішньополітичним "розумом" Путіна. У цих обставинах для старого параноїдального диктатора цілком природно побоюватися, що молодший і менш одіозний лідер зможе вести переговори більш ефективно в обмін на «деякі зміни» політики Кремля», — упевнені політологи.
Той же Лавров, на відміну від Мішустіна, не має такої адміністративної та політичної ваги. Він також не є незалежним гравцем. За два десятиліття перебування при владі він зарекомендував себе як вірна "кінська голова" Путіна, нездатна захистити власну думку і тим більше переслідувати власні амбіції. Тому можна впевнено сказати, що Путін не відчуває особливої загрози з боку Лаврова.
«Загалом складається враження, що Мішустін може являти собою найбільшу пряму загрозу Путіну. Якщо це справді так, то це, швидше за все, означає, що російський прем'єр більше не очолюватиме російську делегацію на великих міжнародних заходах.. Це також підтвердить припущення про те, що напруженість усередині російських еліт зростає через невдалу війну і ще більше посилюється заколотом Пригожина та подальшою його ліквідацією. А параноя Путіна, що росте, може призвести до того, що він зробить ще більше помилок, які можуть ще більше посилити цю непросту ситуацію», — упевнені фахівці в галузі політології.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі