13:53 31 травня Київ, Україна

Масштабні економічні обмеження, накладені на агресора, не залишили байдужими Кремль, як це сталося у 2014 році, після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Прагнення шантажувати весь світ в обмін на відміну санкцій є недвозначним підтвердженням цьому. Блокуючи постачання енергоресурсів та продовольства до багатьох країн світу, рашисти побічно залучають до розв'язаної ними війни дедалі більше держав.

У прагненні змусити Захід зняти санкції, які, безумовно, завдають величезної шкоди економіці агресора, “бункерний” вирішив захопити не лише українські території, а й продовольство. Тисячі тонн зерна, що вивозяться з окупованих районів України, вивозять на територію супротивника. Крім того, в нашій країні залишається щонайменше 20 млн тонн зерна, яке Київ не в змозі вивезти через блокаду портів чорноморського узбережжя.

Внаслідок блокади українських портів розвивається продовольча криза. Житниця Європи хоче експортувати своє зерно у всьому світі, але Росія приймає свідоме рішення морити громадян голодом, блокуючи експорт. Це невидимі смерті путінської війни. Припинення постачання газу до будинків НАТО та західних країн виправдане, враховуючи, що вони постачають зброю Україні, але тепер Росія карає найуразливіших людей у світі.

Російська сторона вже звинувачує західні санкції в світовій продовольчій кризі, що насувається. Але вона вважає своє вторгнення в Україну важливішим, ніж голодуючі люди у всьому світі. Кремль вимагає зняти з РФ санкції, щоб налагодити постачання продовольства до країн, що потребують. Однак, як свідчить історія, цього не станеться. Навіть якщо рашисти отримають необхідний результат, вони зрозуміють, що цим важелем тиску можна маніпулювати далі і не проґавлять можливості маніпулювати цим питанням.

Перемога України немислима для Кремля, тому Путін готовий зробити все, щоб зберегти правління країною. Йому абсолютно байдуже життя голодуючих людей інших країнах. Більше того, йому наплювати на власний народ, який все частіше в пошуках їжі йде видобувати їжу на смітники біля супермаркетів.

Безумовно, блокування портів, крадіжка продовольства, шантаж енергоносіями – єдині можливі “санкції” РФ, які мають значення для цивілізованого світу. Однак такі способи шкодять не лише Заходу, а й усьому світу. Спроби умиротворення призведуть до зміни тактики шантажу, однак він не припиниться. Таким є результат прийняття пострадянських політиків та вихідців зі спецслужб СРСР.