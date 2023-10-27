Чиновники «Грузинської мрії» побоюються революції в Грузії

Служба державної безпеки Грузії заявила , що інструктори для вербування людей на ймовірну революцію були доставлені до Грузії для участі у програмі, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). За даними СДБГ, тренери пов'язані з Центром прикладних ненасильницьких дій та стратегій (CANVAS) у Белграді. СДБГ заявила, що Георгій Лорткіпанідзе, заступник голови військової контррозвідки України; Михайло Батурін, охоронець колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі; і Мамука Мамулашвілі, командир Грузинського легіону, що діє в Україні, є початковими авторами ймовірної змови.

Громадяни Сербії Сініша Шикман, Олена Стойшич та Слободан Джинович вперше прибули до Грузії 25 вересня. Їх привезли до країни на запрошення Інституту управління Схід-Захід, одним із спонсорів якого, як повідомляється, є USAID. СДБГ зазначила, що ці люди були пов'язані з Революцією троянд 2003 року. Протягом багатьох років вони також були пов'язані з аналогічними революційними подіями в Сербії, Україні та інших країнах. Вони активно навчають методів розпалювання протестів та тактики проведення насильницьких мітингів. Шикман і Джинович — колишні члени сербської організації «Отпор», яка відіграла ключову роль у поваленні Слободана Мілошевича.

Свій останній семінар CANVAS провів у Грузії у готелі «Ibis» у Тбілісі з 26 по 29 вересня.Тренінг, ймовірно, був зосереджений на “засобах досягнення більшої незалежності та ефективності” художнього самовираження в Грузії. 29 вересня СДБГ викликала трьох співробітників CANVAS для допиту у зв'язку з цією подією. Жодних арештів зроблено не було, а членам команди CANVAS було дозволено залишити країну раніше запланованим рейсом 30 вересня. 2 жовтня СДБГ запросила на допит одного із представників CANVAS у Грузії Ніні Гогіберідзе.

Після цих допитів СДБГ проінформувала грузинську громадськість про свої твердження про те, що якась група, що діє як усередині, так і за межами Грузії, замишляє розпалювання громадянських заворушень усередині країни. У службі безпеки додали, що за результатами розслідування цей процес розпочнеться десь у жовтні 2023 року та триватиме у листопаді та грудні. СДБГ також заявила, що ймовірною кінцевою метою цих зусиль є насильницьке повалення уряду Грузії.

Раніше Служба державної безпеки стверджувала, що "велика група осіб грузинського походження, що воюють в Україні, наразі проходить підготовку вздовж польсько-українського державного кордону для участі у запланованому перевороті". Представники СДБГ заявили, що переворот охоплюватиме встановлення барикад уздовж головних вулиць у центрі Тбілісі і біля стратегічних об'єктів по всій Грузії. Це також буде охоплювати зміцнення та барикадування урядових будівель. За даними СДБГ, "зокрема, підтверджено, що організатори розглядають можливість реалізації в Грузії сценарію, аналогічного Євромайдану, що відбувся в Україні в 2014 році".

Враховуючи претензії до USAID, посольство США у Тбілісі негайно відреагувало на звинувачення СДБГ. В офіційній заяві посольства ці звинувачення охарактеризовані як “хибні” та “фундаментально невірно охарактеризовані”. У ній підкреслено, що “USAID співпрацює з CANVAS більше двох років, щоб допомогти людям висловлюватися з питань, важливих для їхніх сімей та спільнот”. Зокрема, посольство “у співпраці з CANVAS провело навчання для матерів, які виступають за більш ефективне лікування раку у дітей, і для людей, які виступають за права громадян похилого віку у своїх спільнотах”.

Представники уряду «Грузинської мрії» виступили зі своїми запереченнями на заяву посольства США. Наприклад, 3 жовтня Кобахідзе заявив: “Замість того, щоб бачити, як [посольство США] дистанціюється від процесів, безпосередньо пов'язаних із підготовкою революції, ми побачили зовсім іншу заяву, яка викликає занепокоєння”. Лідер партії «Грузинська мрія» далі заявив, що грузинське суспільство “хоче миру в цій країні, а не революції чи проблем, які революції принесли, наприклад, нашим друзям в Україні”. Кобахідзе висловив сподівання, що США “за жодних обставин не підтримуватимуть революційні процеси; проте заява посольства була абсолютно шокуючою та образливою для грузинського суспільства”. 12 жовтня він назвав заяву посольства "досить цинічною".

Звинувачення Америки у підтримці “революційного сценарію” викликали бурхливу реакцію у деяких частинах грузинського суспільства. Вахтанг Майсая, політолог і професор із Грузії, у своєму інтерв'ю від 14 жовтня заявив, що заяву СДБГ можна вважати “безглуздою”. Майсая підтвердив свою впевненість у тому, що звинувачення СДБГ проти CANVAS та (непрямо) проти США спрямовані на “зміцнення позицій правлячої партії та її готовності саботувати наших стратегічних партнерів — США та Україну”. Далі він зауважив: "Я думаю, що це заява керівництва правлячої партії, а не СДБГ", оскільки уряд "повністю проводить політику умиротворення стосовно росії".

Однак не всі грузини настільки скептично ставляться до заяви Служби держбезпеки. Звинувачення у змові про переворот, здається, знайшли відгук у тих грузинів, які справді бояться революційного сценарію в Грузії. Петре Мамрадзе, який обіймав посаду голови Державної канцелярії Грузії з 1995 по 2007 рік, заявив, що змова не є для нього сюрпризом, оскільки він добре знає, як у Грузії діють неурядові організації, як іноземні, так і вітчизняні. Мамрадзе заявив: “Я пам'ятаю деякі дії під час Революції троянд 2003 року. А річ у тому, що USAID часто фінансував подібну діяльність”.

Той факт, що уряд Грузії підозрює США у підготовці до зміни режиму в Грузії, є новим мінімумом в американо-грузинських відносинах. Анонімні джерела всередині партії ГМ розповіли авторові, що кривавий революційний сценарій для них гірший, ніж зіпсувати відносини зі США. Схоже, що правляча партія в Грузії відчуває вразливість перед народом, але не готова відмовлятися від зв'язків з кремлем. Тому уряд намагається маніпулювати на настроях населення таким чином.