Чорноморський флот росії вторгся у води Болгарії

23:34 19 серпня Київ, Україна





13 серпня військовий корабель Чорноморського флоту агресора провів огляд турецького суховантажу, який прямував через виняткову економічну зону (ВЕЗ) Болгарії на шляху до України для навантаження зерна. Російський екіпаж здійснив попереджувальні постріли з автоматичної зброї, щоб змусити турецьке судно підкоритися. Згідно з повідомленням міноборони рф, корвет "Василь Биков" "примусив до зупинки" турецький суховантаж "Шюкрю Окан", що прямував в український порт Ізмаїл у гирлі Дунаю. Російський військовий корабель послався на ймовірне право “розшукувати заборонені товари, що перевозяться”, не уточнивши, які саме товари маються на увазі і хто дав право на огляд. Окупанти відкрили вогонь із автоматичної зброї, коли вантажне судно спробувало ухилитися. Російська абордажна група висадилася з вертольота на палубу «Шюкрю Окан», “провела оглядові роботи” на судні та пропустила його у бік Ізмаїла. Подія сталася в південно-західній частині Чорного моря, проте агресор не уточнив, де саме, додавши, що "бойові кораблі чф рф продовжують патрулювання в закріплених за ними районах". Той факт, що захоплення турецького судна відбулося в ВЕЗ Болгарії, каже, що Росія захопила іноземний торговельний корабель. Це сталося у територіальних водах іншої країни. Водночас реакція Заходу на інцидент фактично дає агресору карт-бланш щодо використання сили у Чорному морі. Якщо країни НАТО не почнуть діяти, то кордони Альянсу зрушать до Атлантики без жодного пострілу.13 серпня військовий корабель Чорноморського флоту агресора провів огляд турецького суховантажу, який прямував через виняткову економічну зону (ВЕЗ) Болгарії на шляху до України для навантаження зерна. Російський екіпаж здійснив попереджувальні постріли з автоматичної зброї, щоб змусити турецьке судно підкоритися. Згідно з повідомленням міноборони рф, корвет "Василь Биков" "примусив до зупинки" турецький суховантаж "Шюкрю Окан", що прямував в український порт Ізмаїл у гирлі Дунаю. Російський військовий корабель послався на ймовірне право “розшукувати заборонені товари, що перевозяться”, не уточнивши, які саме товари маються на увазі і хто дав право на огляд. Окупанти відкрили вогонь із автоматичної зброї, коли вантажне судно спробувало ухилитися. Російська абордажна група висадилася з вертольота на палубу «Шюкрю Окан», “провела оглядові роботи” на судні та пропустила його у бік Ізмаїла. Подія сталася в південно-західній частині Чорного моря, проте агресор не уточнив, де саме, додавши, що "бойові кораблі чф рф продовжують патрулювання в закріплених за ними районах". Той факт, що захоплення турецького судна відбулося в ВЕЗ Болгарії, каже, що кремль , по суті, сприймає внутрішні води країни як власну територію.



Дії окупантів були прецедентом, який тепер без адекватної реакції Заходу повторюватиметься в інших частинах Чорного моря, а також в інших регіонах. У міноборони окупантів не уточнили, які заборонені товари шукав російський військовий корабель, і хто взагалі заборонив їх перевозити. Тобто дії окупантів мають розцінюватися як піратство та підлягати подальшим санкціям. Що найгірше, так це захоплення турецького торговельного судна в ВЕЗ Болгарії, де окупаційний корабель кілька тижнів проводив навчання. Правду кажучи, це перший зареєстрований інцидент, коли російські військові відкрили вогонь по неукраїнській цивільній меті за межами території України. Дії окупантів були прецедентом, який тепер без адекватної реакції Заходу повторюватиметься в інших частинах Чорного моря, а також в інших регіонах. У міноборони окупантів не уточнили, які заборонені товари шукав російський військовий корабель, і хто взагалі заборонив їх перевозити. Тобто дії окупантів мають розцінюватися як піратство та підлягати подальшим санкціям. Що найгірше, так це захоплення турецького торговельного судна в ВЕЗ Болгарії, де окупаційний корабель кілька тижнів проводив навчання. Правду кажучи, це перший зареєстрований інцидент, коли російські військові відкрили вогонь по неукраїнській цивільній меті за межами території України.



Агресор оголосив "військово-морські навчання" з відповідними зонами попередження в ВЕЗ Болгарії з 17 липня. З того часу він продовжував повідомлення болгарському уряду кожні 10 днів. 26 липня у комюніке Ради НАТО-Україна зазначалося, що “нова зона попередження росії у Чорному морі, в межах економічної зони Болгарії, створила нові ризики прорахунків та ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства”. Проте, жодних спроб припинити протиправні дії окупантів не було.



Нинішньому прозахідному уряду Болгарії трохи більше двох місяців. Раніше країною керував проросійський Румен Радєв. Новий уряд відреагував на ці події досить стримано. Цілком можливо, що росія обрала Болгарію для проведення військово-морських навчань у її ВЕЗ як залякувальну відповідь на зміну уряду.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов та інші представники міністерства оборони повідомили болгарські ЗМІ, що іноземні військові кораблі мають законне право проходити через ВЕЗ. Однак “будь-які військово-морські навчання та зона попередження зазвичай обмежуються кількома днями і не вважаються гарною практикою”. Вони також зазначили, що це не повинно перешкоджати плаванню торгових та військових суден, і що росія не має права вводити ембарго чи інші обмеження на морські перевезення.



Міністерство закордонних справ Болгарії під керівництвом Марії Габріель підкреслило, що росія “використовує постачання продовольства як зброю для досягнення імперських амбіцій. Захід російських військових кораблів до виняткових економічних зон причорноморських країн, у тому числі Болгарії, а також оголошення в них районів попередження становить небезпеку для судноплавства, завдає шкоди економічним інтересам нашої країни та її громадян, це неприпустимо”.



Прем'єр-міністр Болгарії НІколай Денков, через два тижні після початку “російських навчань” звернувся до громадян через свою сторінку у Facebook: “Російська агресія мілітаризує Чорне море. Російські кораблі затрималися у водах нашої виключної економічної зони вже понад 20 днів. Болгарії необхідно вже інтегруватися в НАТО. Ця [організація] для нас сьогодні як бомбосховище”.



Захоплення турецького суховантажу підтверджує наміри росії підтримувати достатній рівень військової загрози у Чорному морі, щоб перешкодити морській торгівлі з Україною. Кремль може досягти цієї мети, якщо Захід не вживе рішучих заходів. Крім того, відносна безпека дрібних річкових перевізників, що курсують Дунаєм, дає хибне почуття безпеки, яке не дає західним партнерам розпочати програму з надання підтримки Києву в Чорному морі.