Чим займається в РФ служба по боротьбі з тероризмом

21:24 29 липня Київ, Україна

«Управління по захисту конституційного ладу» - займається "боротьбою" з тероризмом, екстремізмом і курує сфери політики, освіти, культури і релігії. Управління є, фактично, ідеологічним крилом ФСБ. Незважаючи на назву, бореться ця група не з терористами, а з політичними опонентами Путіна. Люди, конкретно з цієї групи, причетні до отруєння Олексія Навального в серпні минулого року.

Варто відзначити, що «Управління по захисту конституційного ладу» або коротко УЗКЛ, існує і в Німеччині, і в Австрії. Однак в цих країнах люди з управління насправді займаються боротьбою з терористами, вкрай правими і вкрай лівими угрупуваннями. За словами Христо Грозева, головного редактора «Bellingcat», УЗКЛ в Росії більше "схоже на політичне Гестапо". Співробітники управління стежать і при необхідності знищують "неугодних" Володимиру Путіну. Цікаво, що після прийняття нових поправок в законі "про екстремізм", УЗКЛ ФСБ РФ насправді проводить боротьбу з терористами і екстремістами, правда, ці "зловмисники" є співробітниками непідконтрольних Кремлю ЗМІ.

Люди з «Інституту криміналістики», можна сказати, є якимись субпідрядниками для УЗКЛ і допомагають своїм замовникам у виконанні задуманого. Наприклад, група з п'яти осіб з «Інституту криміналістики» в особі Макшакова, Осипова, Кудрявцева, Александрова та Таякіна наносила отруту «Новачок», а також допомагала приховати сліди злочину в справі про отруєння Олексія Навального.



Сам факт існування окремого підрозділу ФСБ, який займається політичними вбивствами на офіційному рівні, нехай і таємно, змушує відчувати досить змішані почуття. По-перше, це є прямим доказом параної Путіна. По-друге, свідчить про остаточно прогнилий усіма пороками режим, для якого життя людини оцінюється в кілька окладів співробітників ФСБ. По-третє, підкреслює, що проти Путіна і путінської Росії необхідно боротися не тільки на міждержавному рівні, а й усередині країни.

Отруєння Навального - не виняток, а скоріше підтвердження правила. Численні розслідування підтверджують це. Більш того, в них брала участь група все тих же людей з УЗКЛ і «Інституту криміналістики». За словами все того ж Грозева, - "Накази про вбивство повинен був віддавати сам Путін". Адже в разі провалу або оприлюднення секретної інформації про вбивство "неугодних", відповідати перед пресою довелося б йому. Відповідно, він повинен був знати про те, що роблять його підлеглі.



Путінська влада побудована на страху і пропаганді. Не дивно, що в сучасній Росії існує окремий підрозділ ФСБ, який усуває політичних конкурентів, які зазіхають на ідеологію і владу нинішнього правителя.