22:10 01 жовтень Київ, Україна

Світова політична та економічна ситуація у 2020 році залишає бажати кращого. За версією аналітиків ООН, наслідки цього року необхідно буде вирішувати протягом наступних трьох років. Вони говорять про те, що світові лідери повинні об'єднатися і вирішувати проблеми спільно. Більшість згодні з заявами аналітиків ООН, проте не Росія.



Путін продовжує дестабілізацію світової економіки. Плани на вторгнення в Білорусь, отруєння Навального, вчення близько кордонів України, відновлення Вірмено-Азербайджанського конфлікту, шпигунство, використання ПВК. Кремль нібито бере участь в премії "Злодій року".

Попри настільки довгий послужний список, Путін продовжує заперечувати навіть найочевидніші та незаперечні факти. Деякі, втім, він надалі підтверджує, тим самим доводячи ситуацію до абсурду найвищого рівня.

Якщо весь світ знає про кожну витівку Росії, то для чого ж Путіну заперечувати настільки очевидні речі? Завдяки підтримці олігархів, які володіють медіакорпораціями, а також федеральному телебаченню він показує росіянам, що це весь інший світ хоче звинуватити Росію і знищити православний світ. Тому треба йти воювати і голосувати за Путіна.

Попри постійні докази з боку свідків, колишніх співробітників Кремля і силових управлінь, в тому числі і розвідки, докази прямі і непрямі, Москва заперечує свою причетність. Більш того, Путін звинувачує обвинувачів. Так сталося і з Білоруссю. Тепер же "цар" має намір захопити країну, хоч республіка і вважається офіційно дружньою державою. Хто ж так робить з друзями?