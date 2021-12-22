Чим може обернутися перекидання російських військ?

21:14 14 квітень Київ, Україна

Незважаючи на те, що багато експертів упевнені в блефі Путіна про можливу ескалацію конфлікту в Україні, існує ймовірність реальної загрози з боку Росії.



Ситуація на східному і південно-східному кордоні України не така однозначна, як здається на перший погляд. Ведеться велика політична гра, яка може привести до численних жертв.

За словами Костянтина Еггерта, журналіста медіаресурсу DW, Путін роздратований . У відповідь на постійні відмовки Росії на питання ЄС і США про переміщення військ, країни НАТО спільно з Україною почали тиск на



Звинувачення Путіна Байденом, введення санкцій серйозно зачіпають аерокосмічну галузь Росії, закриття проросійських телеканалів в Україні, переслідування Медведчука і т.д. Все це сталося у відносно короткий проміжок часу. Не менш важливою стала ініціатива України щодо створення «Кримської платформи» як проєкту максимального міжнародного тиску на Кремль. Деякі експерти переконані, що ініціатива може доставити Москві серйозні проблеми. те, що багато експертів упевнені в блефі Путіна про можливу ескалацію конфлікту в Україні, існує ймовірність реальної загрози з боку Росії.Ситуація на східному і південно-східному кордоні України не така однозначна, як здається на перший погляд.велика політична гра, яка може привести до численних жертв.За словами Костянтина Еггерта, журналіста медіаресурсу DW, Путін. У відповідь на постійні відмовки Росії на питання ЄС і США про переміщення військ, країни НАТО спільно з Україною почали тиск на Кремль Звинувачення Путіна Байденом, введення санкційзачіпають аерокосмічну галузь Росії, закриття проросійських телеканалів в Україні, переслідування Медведчука іце сталося у відносно короткий проміжок часу. Не менш важливою стала ініціатива України щодо створення «Кримської платформи» як проєкту максимального міжнародного тиску на Кремль. Деякі експерти переконані, що ініціатива може доставити Москвіпроблеми.

Важливою зміною є і ставлення України до НАТО. Якщо на початку свого правління Зеленський досить прохолодно ставився до Альянсу, то тепер стверджує, що це єдиний можливий варіант для вирішення конфлікту на Донбасі. Неприємним залишається і той факт, що Німеччина і Франція ще не дзвонили в Москву і не благали Путіна зупинити ескалацію конфлікту, як це було в 2014-2015 роках.



Джеймі Шерр, британський політолог запевняє, що обставини самі штовхають Путіна на відкрите збройне зіткнення. В Україні не будуть виконувати мінські домовленості в тому вигляді, в якому вони є зараз; водна блокада Криму триває і, щоб її зняти, Путіну потрібна територія Херсона та Маріуполя; Зеленський серйозно взявся за Медведчука, тим самим позбавив Кремль головного мирного впливу на українців. Не обійшлося і без внутрішніх проблем, таких як: найближчі вибори в Держдуму, арешт Навального і мітинги на його підтримку.



Експерти впевнені, що існує кілька варіантів розвитку подій у разі використання Путіним військ. Один з них - Росія вводить війська в напрямку Херсона і Маріуполя, намагаючись повернути водопостачання на півострів. Накопичені сили ЗСУ і модернізація озброєння завдяки НАТО призведе до великих втрат з російської сторони і нової порції санкцій.



Інший варіант - введення російських "миротворців" на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей. Для цього Росії доведеться визнати ДНР і ЛНР, що, по суті, чергова анексія і порушення міжнародного права. До того ж цей варіант призведе до втрати впливу на Україну, введення нових санкцій і порушення мінських домовленостей, яких Путін так люто вимагав дотримуватися протягом шести років.