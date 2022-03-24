Чим ближче вибори, тим брудніші технології

05:16 30 жовтня Київ, Україна

Про втручання Росії в прийдешні 3 листопада 2020 року президентські вибори в США говорять давно і небезпідставно: є докази про причетність РФ до зломів американських урядових сайтів, радикалізації та поляризації населення, навмисного поширення фейкової інформації. Низка світових спецслужб не тільки з цікавістю спостерігають, а й сприяють американським колегам у протидії брудним технологіям Кремля.



Останнім часом російські дезінформаційні канали поширюють інформацію про те, що в США панує глибокий суспільний розкол. Більш того, акцентується увага на рекордному безробітті, спаді в економіці, і на заворушеннях, що спалахнули після смерті Джорджа Флойда.







При цьому періодично російські англомовні ЗМІ пишуть про майбутні масштабні фальсифікації на виборах в США, підкріплюючи це інформацією про знайдені американською поліцією заповнені бюлетені для голосування поштою, вкрадений ноутбук і карти пам'яті для програмування електронних машинок при прийомі бюлетенів, про витік даних виборців і т. д.



Крім того, поширюються опубліковані в соцмережах «революційні маніфести», в яких викладається стратегія дій відразу після виборів 3 листопада, зокрема, мова йде про організацію погромів і заворушень для залякування поліції, армії, ЗМІ.







За інформацією джерел з ФБР, до низки цих злочинів причетні афілійовані російськими спецслужбами особи.



Судячи з того, що російські ЗМІ називають соціальні заворушення в Сполучених Штатах «ознаками громадянської війни», активно поширюють фейки для підриву довіри місцевого населення до чинної влади та інституту виборів в цілому, а також зважаючи на повну активізацію мережі своїх прихильників в Америці, Москва вже втручається у внутрішні справи США, і зупинятися не має наміру.









3 листопада - відповідальний і важливий день не тільки для США, але і для всього світу, який страждає від агресії та імперських амбіцій глави Кремля.