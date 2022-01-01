Чехія підозрює російських отруйників у диверсії

21:57 22 квітень Київ, Україна

У 2014 році в селі Врбетіце сталося 2 вибухи на складі боєприпасів. Через 7 років розслідування, спецслужби Чехії представили докази, які вказують, що винними є двоє співробітників ГРУ, які отруїли в 2018 році родину Скрипалів.



Чехія звинуватила Росію в диверсії на своїй території в 2014 році, після чого вислала 18 дипломатів з країни. У відповідь Росія вислала 20 дипломатів Чехії з посольства в Москві. Однак на цьому влада країн не зупиниться.



Як запевняють експерти, Чехія може припинити видачу віз росіянам, незважаючи на їхні обставини: навчання, робота, возз'єднання з сім'єю і так далі. Також чеська влада заявила, що найближчими днями позбавить «Росатом» можливості брати участь в тендері на будівництво енергоблоків для АЕС в Чехії.

Росія у відповідь введе економічні санкції проти країни, яка звинувачує її . Малий і великий бізнес, який ведуть чехи на території РФ, припинить своє існування.

Поки що спецслужби Чехії приховують подробиці розслідування, проте вже зараз відомо, що агенти російської ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга, також відомі як Олександр Петров і Руслан Боширов, були в Чехії з 11 по 16 жовтня 2014 року, перед тим як стався перший вибух. А вже після другого вибуху, в кінці 2014 року, обидва були представлені до нагороди - «Герой Росії».



У той самий час перший віцепрем'єр Ян Гамачек в ефірі чеського телебачення заявив, що боєприпаси, які, ймовірно, призначалися для України або Сирії, повинні були підірвати після перевезення в Болгарію. Про це стало відомо з матеріалів слідства, які представили віцепрем'єру чеські спецслужби.