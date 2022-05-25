Чого варта допомога російського диктатора

20:49 22 грудня Київ, Україна

Чого ж варта допомога російського лідера? І як саме вона надається союзним державам? Хто виграє від такого роду сприяння - народ або держава, або окремі особистості?



У Кремлі ще до кінця не визначилися - допомагати Лукашенку чи ні. Путін виділив Білорусі 1,5 млрд доларів, проте чи залишиться в кріслі президента Лукашенко, в Москві ще не вирішили.

Спочатку Путін налагодив відносини з білоруським лідером і майже інтегрував республіку з Росією. Білорусь хоч і вважається союзною республікою для Москви, по суті є лише щитом перед Заходом. 70% експорту республіки зав'язано на Росії, а після посилення санкцій - всі 100%. Ресурси і бойова одиниця - ось і все, у що оцінює цілу країну і братський народ російський диктатор.





Подібна ситуація відбувається і в Киргизстані. Масові заворушення, які виникли після чергових парламентських виборів у зв'язку з передбачуваною фальсифікацією, в результаті привели до зміни влади. Президент подав у відставку, на час зупинилася яка-небудь торгівля і робота державного банку. Хтось постраждав, хтось залишився без роботи, країна зазнала збитків. Все, що прокоментували в МЗС РФ - "Ми стурбовані ситуацією, що склалася в братській республіці, сподіваємося на якнайшвидшу нормалізацію роботи держави та відновлення відносин між нашими країнами". Після декількох спроб зв'язатися з новою владою, в Кремлі знову зробили заяву: "Нам все одно, хто буде правити країною, ми будемо працювати з легітимним президентом. Просимо якомога швидше визначитися з його кандидатурою і вийти на зв'язок". І знову Путін показує свою диктаторську позицію. Йому абсолютно плювати, чому люди вирішили міняти владу в своїй країні. Його турбує, що ця ситуація дуже затягнулася. Вся допомога, яку надає Росія, це нескінченні претензії і занепокоєння. Коли справа стосується ресурсів, то тут без коментарів. Вся допомога, що надає Росія, це осуд. На пресконференції в Мінську 26 листопада Лавров заявив, що Кремль стурбований ситуацією, що склалася в Білорусі, і засуджує будь-які спроби втручання в те, що відбувається. Виходить, все, що турбує президента РФ - втручання ззовні. Про те, що звичайні люди 26 років не перестають страждати від диктатури молодшого "брата" Путіна, їм плювати. Допомога народу в Росії не в честі. Це сильно помітно за станом провінцій в країні і ставленням самого президента до власного народу.Подібна ситуація відбувається і в Киргизстані. Масові заворушення, які виникли після чергових парламентських виборів у зв'язку з передбачуваною фальсифікацією, в результаті привели до зміни влади. Президент подав у відставку, на час зупинилася яка-небудь торгівля і робота державного банку. Хтось постраждав, хтось залишився без роботи, країна зазнала збитків. Все, що прокоментували в МЗС РФ - "Ми стурбовані ситуацією, що склалася в братській республіці, сподіваємося на якнайшвидшу нормалізацію роботи держави та відновлення відносин між нашими країнами". Після декількох спроб зв'язатися з новою владою, в Кремлі знову зробили заяву: "Нам все одно, хто буде правити країною, ми будемо працювати з легітимним президентом. Просимо якомога швидше визначитися з його кандидатурою і вийти на зв'язок". І знову Путін показує свою диктаторську позицію. Йому абсолютно плювати, чому люди вирішили міняти владу в своїй країні. Його турбує, що ця ситуація дуже затягнулася. Вся допомога, яку надає Росія, це нескінченні претензії і занепокоєння. Коли справа стосується ресурсів, то тут без коментарів.

Виходить, що допомога Путіна не так вже цінна для країн-союзниць. Найчастіше це слова підтримки або нарікань, занепокоєння і рекомендацій. Однак бувають і хвилини "щедрості", коли президент надає матеріальну допомогу, яка в підсумку виявляється в руках такого ж диктатора, тільки "меншого", люди від цього у будь-якому разі не виграють. Однак варто пам'ятати, що Росія подарунків не робить і безкоштовний сир буває тільки в мишоловці.