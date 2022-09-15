Чеченці готові повалити Кадирова, думка аналітиків

21:59 14 вересня Київ, Україна

«Повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого надало нові можливості численним супротивникам Кадирова. Два чеченські батальйони, названі на честь діячів антиросійського опору, б'ються на боці українців з 2014 року. Обидві добровольчі групи, які в основному складаються з ветеранів чеченських воєн, неодноразово заявляли, що розглядають конфлікт в Україні як продовження особистої боротьби проти влади Путіна.. Після 24 лютого з'явилися ще два чеченські батальйони, що борються проти Росії. Кожен із них має свої особливості, і обидва тісно координують свою діяльність із українськими військовими.

Окремий батальйон особливого призначення Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія (ОБОН), який воює на Донеччині, очолює Хаджі-Мурад Зумсо, ветеран війни на Донбасі. Група проводить ефективну інформаційну кампанію в Чечні та Росії через свого представника Хусейна Джамбетова, чий позивний, до речі, «Бандера». Про успіх цих підрозділів можна судити з їхньої присутності в українських та міжнародних ЗМІ», - коментують участь чеченців у подіях на території України.



Кадиров неодноразово називав чеченців, які воюють на боці України “зрадниками”, які “виконують накази своїх європейських господарів”.

Два місяці тому група депутатів Верховної Ради внесла законопроект про визнання Чеченської Республіки Ічкерія, тим самим відкрито підтримавши вихід Чечні зі складу Росії. Реакція Кремля на це була відносно стримана, а прес-секретар Пєсков лише заявив, що “такої організації не існує”.

Кадиров присвятив ініціативі українських депутатів посаду в Telegram, заявивши про те, що вони “втратили зв'язок з реальністю”.

Ще однією подією, яку не залишив поза увагою Кадиров, став оголошений батальйоном імені шейха Мансура план поширити бойові дії на Чечню.

Нагадаємо! Представник батальйону продемонстрував карту, на якій Північно-Кавказька республіка була розділена на три фронти (північний, центральний та південний) та 16 секторів, заявивши, що угруповання розпочало збір розвідданих про сили, бази та озброєння.

Через два дні після публікації Кадиров заявив, що Чечні потрібні власні системи ППО.

"Від противника будь-якої миті можна очікувати чого завгодно, тому потрібні запобіжні тактичні заходи", - написав він у себе на каналі в «Telegram», не уточнюючи характеру та походження загрози.



Деякі російські та українські коментатори припустили, що Кадирову потрібна система для перехоплення та знищення російських ракет та військових літаків, коли він вирішить відмовитися від Путіна та проголосити незалежність від Росії. Свої прогнози вони пояснювали тим, що вважають Кадирова "закоренілим" чеченським націоналістом, який без вагань завдасть удару Росії в спину, коли представиться можливість.



Проте жодних доказів цьому немає. Щорічні багатомільярдні дотації надходять зі столиці Росії за наказом Путіна.

Тим часом, ОБОН вже присягнув на вірність Чеченській Республіці Ічкерія, оголосивши себе "озброєним крилом" уряду Ічкерії. На довершення всього батальйон назвав своїм головнокомандувачем Ахмеда Закаєва, давнього критика та противника Кадирова. За даними з відкритих джерел інформації, в Україні, загін Хамзата Гелаєва незабаром може наслідувати їхній приклад.

«Командири вказаних батальйонів чітко дають зрозуміти, що боротимуться до кінця війни.. А кінець для них настане тоді, коли буде засуджений останній російський військовий злочинець. Як тільки російська армія буде вигнана або знищена в Україні, чеченські батальйони неодмінно попрямують на територію своєї батьківщини, де на них чекатиме населення, яке також прагне повалення кадировців та звільнення своєї країни», - заявляють політологи, коментуючи ситуацію.